Mede-oprichter van Europafeesten Albert Loosveldt overleden

Albert Loosveldt, die een herenkledingzaak in de Kortrijkstraat runde en in 1959 mee de Europafeesten hielp op gang trekken, is op 16 november gestorven aan de gevolgen van corona in het Sint-Andriesziekenhuis. Hij werd 86.

Samen met Jozef Baert, Alfons Vermeersch, Jozef Tack en Albert Deseyn stond Albert Loosveldt in 1959 mee aan de wieg van de Tieltse Europafeesten, terwijl hij ook mee ‘Winkelcentrum Kortrijkstraat’ oprichtte. “Mijn vader was erg actief in het sociale leven in Tielt”, weet Charlotte Loosveldt. Ze is de zus van Bruno en Domien en nam in 2001 juwelierszaak Loosveldt-Beirnaert in de Kortrijkstraat over van haar moeder. Vandaag is die zaak nog steeds gevestigd op de plek waar haar ouders destijds winkel hielden. “Hij kwam heel graag onder de mensen en vond het belangrijk om positief in het leven te staan. Hij hield van koken en van biljarten en kende bijna iedereen in Tielt. En telkens wanneer hij de deur uit ging, dan zorgde hij er altijd voor dat hij piekfijn gekleed buiten kwam.”

Albert was een geboren en getogen Tieltenaar. Zijn ouders runden op de Markt confectiezaak De Beurs, op de plek waar tegenwoordig het crelan-kantoor gevestigd is. Jeaninne Beirnaert, met wie Albert in 1959 in het huwelijksbootje stapte, was de dochter van een goudsmid. Ze startte een eigen juwelierszaak op de Markt van Tielt en verhuisde die later naar de Kortrijkstraat. Albert, die ook al langer droomde van een eigen zaak, opende in 1982 naast die juwelierswinkel de L-B Men Shop, een winkel met herenkleding. Voordien werkte hij elf jaar als ontwerper bij het Tieltse bedrijf Seyntex. Daar ontwierp hij onder meer de iconische lange oranje regenjassen van de rijkswacht.

Albert overleed op 16 november in het Sint-Andriesziekenhuis aan de gevolgen van corona. “Mijn vader had gevoelige longen”, legt Charlotte uit. “Twee jaar is hij altijd heel erg voorzichtig geweest en bleef hij buiten schot van corona, maar helaas kreeg de ziekte hem alsnog te pakken.” (SVL)