Martha Rommel en Mariette Ghyselen,beiden 103, kort na elkaar overleden

Met twee dagen verschil zijn in Kortrijk twee 103-jarige dames overleden: Mariette Biebuyck-Ghyselen op 14 januari en Martha Rommel op 16 januari. De eerste is in het wzc H. Hart overleden, de tweede in wzc De Korenbloem. Ze waren voor zover bekend ook de oudste inwoners van Kortrijk.

Mariette Ghyselen is in Kortrijk geboren op 18 september 1921. Zij groeide op in de Voorstraat. Haar ouders hadden destijds nabij de Broeltorens aan de Dam een bekende wattenfabriek, waar ook verbanden vervaardigd werden. Later verhuisde het bedrijf naar Moeskroen. Mariette trouwde met Alain Biebuyck en verhuisde naar Rumbeke. Haar man, die in Roeselare een textielbedrijf had, overleed in 1965 op slechts 51-jarige leeftijd. Toen kwam ze terug naar Kortrijk en woonde laatst op een flat in de Sint-Sebastiaanslaan en sinds een paar jaar in wzc H. Hart.

‘Bonnie’, zoals ze genoemd werd, was moeder van vier kinderen: wijlen Martine (overleden in november jl.), wijlen huisarts Xavier overleden in 2022 (met Mia Vandemaele, Lendelede), Dominique (weduwe van Stefaan Demeyere, Kortrijk) en Chantal (met Jacques Bouckaert, Kortrijk). Ze had zes kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen.

Oudste van Kortrijk

Martha Rommel was sinds het overlijden van Sara Vandecaveye uit Bissegem (die bijna 105 was) in september vorig jaar de oudste inwoner van Kortrijk. Ze is in de Kuurnsesteenweg in Kortrijk geboren op 26 maart 1921 als vierde van vijf dochters. Haar vader was postbode. Het gezin verhuisde nadien naar de Veldstraat. Martha volgde een opleiding tot naaister en is tijdens de oorlog in 1943 in de Sint-Janskerk in Kortrijk getrouwd met Odiel Ameye. Haar man moest nog een tijdlang ondergedoken leven. Ze bouwden nadien een woning in de Steenovenstraat in Kuurne wonen. Odiel was bierhandelaar, maar moest door een hartinfarct stoppen. Hij is in 1984 overleden. Martha bleef naaister en deed nog tot haar 90ste retouches. Later woonde ze op een flat in het centrum van Kuurne en sinds 2018 in wzc De Korenbloem in Kortrijk.

Ze was moeder van twee kinderen. Zoon Pierre, getrouwd met Jeannette Yserbyt, is in 1976 op slechts 32-jarige leeftijd overleden. Dochter Marie-Jeanne is getrouwd met Maurice Glorieux en woont in Frankrijk. Ze had vijf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.