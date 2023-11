Mario Dejonckheere, kok van eethuis De Mosselpot, overleden

Vorige zondag 26 november is Mario Dejonckheere, mede-uitbater en kok van eethuis de Mosselpot in de Gentsesteenweg in Kortrijk in het AZ Groeninge overleden. Hij had op 9 oktober een longbloeding overleefd maar is uiteindelijk toch gestorven.

De Mosselpot is nog niet zo lang de naam van het aloude café Rubens in de Gentsesteenweg dat sinds 2015 uitgebaat werd door Daisy Snauwaert die heel wat horeca-ervaring heeft. In maart 2020 vormde zij het café om tot eethuis met haar partner Mario Dejonckheere aan het fornuis. Ze opteerden voor een kleine kaart met mosselen als specialiteit en buiten het seizoen vispannetjes en ook côte à l’os en steak. Maar ze waren pas goed gestart toen corona uitbrak en ze weer mochten sluiten. Tijdens de coronatijd konden ze enkele keren openen en het laatste jaar waren ze goed bezig tot het noodlot toesloeg…

Mario Dejonckheere is op 10 mei 1959 geboren en groeide op in Heule nabij Heulebos. Hij volgde de slagersopleiding in Diksmuide maar kon door een infectie het beroep niet uitoefenen. Hij heeft nadien onder naam CCS in het Kortrijkse een mobiele carwash uitgebaat. Hij had drie kinderen uit een vorige relatie. Partner Daisy is van plan om samen met jaar zoon Jef Landuyt De Mosselpot verder uit te baten. De gegevens over het afscheid van Mario waren bij het ter perse gaan nog niet bekend.