Marino uit Koekelare verliest verloofde Joilyn na maagbloeding: “Net nadat ik haar ten huwelijk vroeg”

Amper 20 dagen verloofd waren ze, Marino Mares (46) en Joilyn Declerck (38) uit Koekelare. Het huwelijk werd gepland, de reis naar Mexico in het vooruitzicht. Tot Joilyn maandag overleed aan de gevolgen van een zware maagbloeding. “Op haar verjaardag vroeg ik haar zoals gepland ten huwelijk, weliswaar aan haar ziekbed”, snikt Marino. “Ik was zeker dat ze thuis zou komen. Nu moet ik niet ons huwelijk maar haar uitvaart voorbereiden.”

De 46-jarige Marino en de 38-jarige Joilyn kenden elkaar al langer van in het uitgaansleven in Koekelare. Nadat beiden een relatiebreuk kenden sloegen de vonken een jaar geleden over. Alles liep op wolkjes, tot Joilyn in mei steeds vaker last kreeg van buikpijn.

Complicaties maagverkleining

“In het weekend van 13 mei waren we nog samen uit geweest”, vertelt Marino. “Maar Joilyn klaagde al een tweetal weken van pijn in de buik en we keerden terug naar huis. De pijn verergerde alleen maar en de maandag gingen we binnen op de spoedafdeling in het ziekenhuis van Torhout. Daar onderging ze een resem onderzoeken om na te gaan wat er aan de hand was. Vrij snel was duidelijk dat haar bloedplaatjes dramatisch laag stonden en ze veel extra bloed nodig had. Uiteindelijk bleek een zware maagbloeding de oorzaak te zijn. Joilyn onderging 15 jaar geleden een maagverkleining en had sindsdien een ‘nieuwe’ en ‘oude’ maag. Daar waren nu blijkbaar complicaties bij ontstaan.”

Huwelijksaanzoek aan ziekbed

Niets wees er echter op dat de situatie van Joilyn toen levensbedreigend kon zijn. “Integendeel”, vervolgt Marino. “We gingen er altijd van uit dat ze na enkele dagen terug naar huis kon. Op dinsdag 16 mei werd Joilyn 38 jaar. Die dag gingen we normaal samen naar de sauna. Ze wist het niet en het zou een complete verrassing zijn maar daar zou ik haar ten huwelijk vragen. Dat deed ik dan maar noodgedwongen aan haar ziekbed. Dolgelukkig zei ze meteen ‘ja’! Ik was in de zevende hemel. Ons verlovingsfeest van dat weekend verplaatsten we naar een latere datum. Wisten wij veel dat die nooit meer ging komen.”

Nooit uit coma geraakt

Op donderdag 27 mei verhuisde Joilyn immers voor een operatie aan haar maag naar het AZ in Roeselare. “De operatie slaagde maar er ontstonden problemen”, gaat Marino verder. “Ze raakte immers niet goed uit haar verdoving. Ze kreeg tal van epileptische aanvallen en ontwaakte maar niet. Bleek dat ze door het tekort en bijkrijgen van bloed eveneens een hersenbloeding kreeg. Ze bleef dus in coma en eigenlijk dachten we altijd dat ze daar wel zou uit ontwaken. Vorig weekend poetste ik zelfs volledig ons huis, klaar om haar naar huis te brengen. Tot maandag. Dan ging ze pijlsnel achteruit. Ze is nog dezelfde dag overleden en is dus nooit meer uit coma geraakt. Ik heb niet eens afscheid kunnen nemen.”

Uitvaart voorbereiden

Tijdens haar ziekbed in Torhout maakten Marino en Joilyn nochtans heel wat plannen. “We zouden trouwen in mei volgend jaar. En het was altijd Joilyns grote droom om op haar veertigste een prachtreis naar Mexico te maken. Daarvoor waren we zelfs al aan het sparen. Die reis zou tevens onze huwelijksreis worden. Maar in plaats van ons huwelijk zit ik nu dus haar uitvaart voor te bereiden. Gelukkig krijg ik heel veel steunen van vrienden en familie maar het is zo ongelofelijk hard. Al jaren zeg ik tegen iedereen: profiteer van het leven want het kan zo voorbij zijn. Maar tegelijk had ik nooit gedacht dat dit plots voor mij of Joilyn zou gelden.” (JH)