Maria Verschatse, oudste inwoner van Izegem, op 105-jarige leeftijd overleden

De 105-jarige Maria Verschatse, de oudste inwoner van Izegem, overleed op Sinterklaasdag vrijdag 6 december in Woonzorgcentrum De Plataan, afdeling Villa Van Gogh, in de Meensesteenweg in Izegem. Ze was de echtgenote van André Dejonghe die op 14 juni 1995 stierf.

Maria woonde vroeger in de Camiel Ameyestraat in Izegem. Ze bleef daar wonen tot ze twee jaar geleden naar WZC De Plataan trok. Ze was na haar huwelijk hoofdzakelijk huisvrouw.

“Na de dood van mijn schoonvader had Maria het moeilijk om alleen thuis te zijn”, zegt schoondochter Marie-Rose. “Ze ging graag eens op de koffie bij vriendinnen en kennissen en wilde vooral onder de mensen zijn. Daarom trok ze regelmatig naar het Centrum voor Dagverzorging Sint-Henricus in Rumbeke en later naar het nieuwe Centrum voor Dagverzorging Dischveld in de Odiel Spruyttestraat in Izegem. Ze voelde zich daar als een koning te rijk en was er heel gelukkig. Mijn schoonmama hield ook heel erg van Franse liedjes.”

Maria was de moeder van Marnix die met Marie-Rose Baekelandt getrouwd is én van Nicole. Ze was de grootmoeder van Francis Dejonghe én van Emmanuel Lioen die de man is van Isabel Van Dorpe. Ze was ook nog de overgrootmoeder van Michiel en partner Laura.

De familie neemt woensdag 11 december in intieme familiekring afscheid van Maria in de aula van uitvaartcentrum Snoeck.

Marcella Verpoort is nu met haar 104 jaar de oudste inwoner van Izegem.