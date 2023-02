Magda Callens (67) overleden: “Groot verlies voor Zwevegems Teater”

In de aula van het crematorium Uitzicht werd vorige zaterdag afscheid genomen van Magda Callens die op 27 januari in de palliatieve eenheid Ten Oever in Kortrijk overleden is. 14 maanden heeft ze gestreden tegen haar ziekte. Ze was de echtgenote van sportleraar Geert Bossuyt en woonde in de Scheutistenlaan in Kortrijk. De gepensioneerde lerares was in de regio bekend als een van de leading ladies van het Zwevegems Teater.

Magda Callens is op 21 november 1955 in Kortrijk geboren en groeide op in de Veldstraat. Haar hele loopbaan was ze lerares Nederlands-Engels aan de tweede graad aan het Sint-Theresia-instituut in Kortrijk. Daar had zij Stefan Vancraeynest als collega. Deze was (en is) onder meer in diverse functies actief bij het Zwevegems Teater.

“Ik had Magda zien spelen in een bewerking die ik gemaakt had van Reinaert de Vos. Ze was Tibeert de Kater en haar expressiviteit en talent vielen mij onmiddellijk op. Net op dat moment had Raf Lesage, regisseur van het Zwevegems Teater, enkele acteurs te kort en zo heb ik Magda dan binnengeloodst. Zij is niet meer weggegaan!”

Chique madam met veel gevoel voor humor

Meer dan 35 jaar heeft Magda geschitterd in ettelijke stukken, zoals in Greenwich van Water Van den Broeck, in Liefde half om half, enz. Haar laatste grote rol was die van een wat verstrooide hospita in Pas op dat je geen woord zegt…

Stefan Vancraeynest: “Toen gooide in 2020 corona roet in het eten en daardoor kon het stuk Op en af door het museum, waarin Magda zou meedoen, niet plaatsvinden. Nu is het intussen hernomen, helaas zonder Magda. Eerst dachten we dat ze ziek was door corona, maar helaas was het erger. Zij was echt een chique madam, joviaal en met veel gevoel voor humor. Haar heengaan is een groot verlies voor het Zwevegems Teater.” Magda was ook nog op andere terreinen actief. Ze ging heel graag dansen en volgde nog Spaanse les. Ze is ook nog vrijwilligster geweest bij Vaxpo voor de anticoronavaccins.

Magda Callens was moeder van drie kinderen: Pieter (met Els Van Hulle, Deerlijk), Dries (met Jo Rapsaet, Marke) en Wim (Zwevegem). Ze had zeven kleinkinderen. Het verlies is ook zwaar voor haar bejaarde moeder Hilda Frère die in wzc De Korenbloem verblijft. (NOM/Begr. D’haene/Sereni)