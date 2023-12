Luc Deprez (81), geestelijke vader van de zelfrijdende reiskoffer, is overleden: “Hij heeft me de hele wereld rond gebracht”

De Roeselaarse ondernemer en uitvinder Luc Deprez is overleden. De man was onder andere de geestelijke vader van de zelfrijdende reiskoffer. Hij werd 81 jaar.

Luc Deprez verdiende als ondernemer ruimschoots zijn sporen als zaakvoerder van Werkhuizen Deprez, een bloeiend constructiebedrijf in Roeselare. Maar in 1990 gooide hij zijn leven over een andere boeg. Hij verkocht zijn bedrijf en gooide zich volledig op zijn grote passie: baanbrekende producten uitvinden.

“Ik was 47 jaar en had de kans om mijn zaak aan een Zweedse groep te verkopen”, blikte hij in 2017 in een uitgebreid interview met KW terug. “De jaren nadien kwam Werkhuizen Deprez nog een vijftal keer in andere handen terecht, om uiteindelijk failliet te gaan. Een spijtige zaak, maar de gang van het leven.”

Kleine verbrandingsmotor

Deprez zelf verwierf naam en faam met zijn eerste, en meest bekende, uitvinding. In 1996 presenteerde hij de eerste zelfrijdende reiskoffer aan de wereld. Het allereerste exemplaar was een model op benzine. “Met een kleine verbrandingsmotor op nafte. Niet meteen erg handig, maar ik had mijn punt gemaakt.”

De mosterd haalde Luc Deprez toen hij op de luchthaven met veel te zware koffers moest sleuren. Een tweede model bevatte al een elektrische motor en kon tot 20 kilometer per uur halen. “Ik ben mijn valies overal ter wereld gaan voorstellen. Spanje, Zuid-Korea, Duitsland, Engeland, Frankrijk… Zelfs bij CNN in de Verenigde Staten ben ik langsgeweest.”

Luc Deprez testte zijn eerste zelfrijdende koffer langs de Brugsesteenweg in Roeselare, waar hij ook zelf woonde. © GF

“In 1998 werd ik op een uitvindersbeurs in Pittsburgh zelfs zevende op 1.500 deelnemers en kreeg ik The Key to Success Award. Achteraf bekeken was dat een hallucinante periode. En overal ontving ik goeie kritieken. Die koffer heeft me de hele wereld getoond.”

Nooit gecommercialiseerd

De zelfrijdende valies heeft Luc nooit gecommercialiseerd. “Een bewuste keuze. Op een beurs in Genève kreeg ik de vraag om 200.000 stuks te produceren, maar daar had ik echt geen zin in.”

“Dat zou betekenen dat ik de productie in China zou moeten laten uitvoeren en dat ik opnieuw heel veel uren in vergaderingen zou doorbrengen. Dat zag ik niet zitten. Uitvinden was een hobby.”

Luc Deprez zag het levenslicht in Roeselare op 12 juli 1942 en is op maandag 18 december in Antwerpen overleden. Hij was de weduwnaar van Marie-José Mauroo, papa van Coco en opa van Jerom, Juul en Zoë.