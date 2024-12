Luc De Baene (78), voormalig pastoor van Middelkerke, overleden

Op 26 december is Eerwaarde Heer Luc De Baene, voormalig pastoor van Middelkerke, op 78-jarige leeftijd overleden in de palliatieve eenheid AZ Oostende.

E.H. Luc De Baene, geboren in Ieper op 29 oktober 1946 als zoon van wijlen Maurice De Baene en Elisabeth Cardinael, werd priester gewijd op 11 juli 1971. Hij vervulde zijn roeping als medepastoor in de Sint-Petrus- en Paulusparochie te Oostende van 1973 tot 1992. Vervolgens stond hij bijna 30 jaar in dienst van de gemeenschap van Middelkerke als pastoor, tot zijn emeritaat in 2021. Hij speelde een belangrijke rol als toegewijde priester.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 4 januari 2025 om 10.30 uur in de Sint-Willibrorduskerk te Middelkerke. Aansluitend is er de bijzetting in het familiegraf op de stedelijke begraafplaats te Ieper. Parkeren kan het best op de parking ter hoogte van het Marktplein, gezien de werken rondom de kerk van Middelkerke.

De mogelijkheid om E.H. Luc een laatste groet te brengen, is er in het funerarium Roose, Kerkstraat 38 te Middelkerke.