Liliane Huysentruyt (88) van Dansschool Beyaert uit Ingelmunster is overleden

Op maandag 18 november overleed Liliane Huysentruyt van de gewezen Dansschool Beyaert op 88-jarige leeftijd in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Begin januari 2014 stopte ze met de bekende zelfstandige Dansschool Beyaert in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Ingelmunster en dit na 35 jaar.

In 1976 behaalde Liliane haar eerste dansdiploma. Een tijd later startte ze met danslessen in ’t Molentje in Ingelmunster. In 1978 begon ze met haar eigen dansschool op de Onze-Lieve-Vrouwparochie in Ingelmunster. Liliane schoolde zich bij, vooral in Engeland, en behaalde zelf talrijke diploma’s. Ook in haar eigen land behaalde ze heel wat dansdiploma’s.

35 jaar Dansschool Beyaert

Dansschool Beyaert was in Ingelmunster en de ruime omgeving heel bekend. Honderden mensen volgden er in diverse danscategorieën dansles. Begin januari 2014 besloot ze – na 35 jaar – te stoppen met de dansschool. “Niet dat ik het niet graag meer doe, maar die administratie vergt teveel werk”, vertelde ze toen in een interview met ons weekblad. “Tot de laatste dag bleef ik dansles geven. Nu is de tijd aangebroken om te zwemmen en om mijn vele paperassen te sorteren.”

Liliane was getrouwd met Armand Beyaert, die in juli 2003 overleed. Zij was de moeder van Anita, Chris en Tania. Ze had diverse klein- en achterkleinkinderen. Wanneer we dit bericht neerschrijven, is de dag van de uitvaart nog niet bekend.