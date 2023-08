Lichaam van Oostendenaar (51) ontdekt in appartement nadat familie oproep doet via sociale media: “Waarom heeft niemand alarm geslagen?”

De politie deed deze week een nare ontdekking toen ze het appartement in de Euphrosina Beernaertstraat betraden van een 51-jarige Oostendenaar. Een post op sociale media van de broer van de man deed het ergste vermoeden. Uiteindelijk vond de politie de man overleden in zijn appartement. “Waarom hebben de sociale diensten waar hij wekelijks contact mee had geen alarm geslagen?”, vraagt zijn zus uit het binnenland zich af.

De broer van Karel Windels postte enkele dagen terug in de Facebookgroep ‘Je bent van Oostende en omstreken als…’ een opvallend bericht. “Hallo, is er iemand in de buurt van het paard, casino? Ik zou een adres geven om te gaan kijken of de brievenbus leeg of vol is. Ik denk dat er iets gebeurd is met die persoon, want we kunnen hem niet meer bereiken. Wij wonen 75 kilometer ver.”

Propvolle brievenbus

Het bericht van de man deed het ergste vermoeden. Het ging immers om zijn broer, waar de man al sinds begin juli geen teken van leven meer van had gekregen. Iemand ging kijken en de brievenbus bleek propvol te zitten. Daarop verwittigde de man de politie. Die trof de vijftiger uiteindelijk aan. Vermoedelijk overleed de man een maand geleden al. “Wij hoorden hem niet veel”, zegt zijn zus. “Karel had het al enige tijd moeilijk. Verschillende sociale diensten volgden hem op, althans dat dachten we.”

Volgens zijn familie is het erbarmelijk dat iemand als Karel niet van naderbij opgevolgd werd. “Als familieleden sta je machteloos hiertegen”, vervolgt de zus van Karel. “Maar daarvoor zijn die sociale diensten er net. Karel is trouwens niet het enige geval, ik ken er nog. Heel veel mensen leven in erbarmelijke omstandigheden, maar krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Als je als dienst na meer dan een maand niet doorhebt dat er misschien wel eens iets mis kan zijn, dan is er iets mis met de dienst op zich. Vroeger kende iedereen iedereen in de straat. Ook dat lijkt wel verleden tijd. Iemand moet zich toch wel afgevraagd hebben hoe het komt dat ze hem al even niet gezien hadden?”

Sociale media

Sociale media is volgens de zus dan weer een pluspunt. “Dankzij sociale media hebben wij iemand gevonden die gaan kijken is naar zijn brievenbus. Zo wisten we dat er iets mis moest zijn. Uiteindelijk contacteerden we de politie die ging kijken. Mensen moeten terug wat meer aandacht krijgen voor elkaar, want ook zo kunnen dergelijke toestanden vermeden worden. Ook al gaat het om een persoon die je niet mag, praat met elkaar. Maar neen, de man in de straat wordt vergeten. Ook Karel had vermoedelijk niemand om tegen te praten. Hij moet erg eenzaam gestorven zijn”, besluit de vrouw.

Bij de politie bevestigen ze het verhaal. “Onze diensten zijn gaan kijken en troffen de man inderdaad overleden aan”, klinkt het daar. “Het gaat om een natuurlijk overlijden.”