Lia De Beuckelaere overleden op 103-jarige leeftijd

Op vrijdag 2 februari is Lia De Beuckelaere overleden in woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem. Lia, die heel haar leven in Beselare woonde, werd 103 jaar.

Lia Debeuckelaere werd geboren in Staden op 20 juli 1920. Ze was de weduwe van Raphaël Soenen, de moeder van Regina Soenen en Paul Derycke, Ludwina Soenen en Luc Dervaux, Greta Soenen en Paul Degryse (+), Antoon Soenen en Myria Reynaert (+) en Annie De Cock, Marleen Soenen en Guido Nuytten (+), Luc Soenen (+) en Ria Reynaert. Zij schonken haar vele klein- en achterkleinkinderen. Samen met haar man runde Lia een landbouwbedrijf. In 1991 overleed Raphaël, waarna ze verhuisde naar de Sportlaan in Beselare. Nu verbleef ze al enkele jaren in het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem. Ze kreeg er veel bezoekjes van haar grote familie. Stilletjes is ze er op vrijdag 2 februari ingeslapen op 103-jarige leeftijd. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Martinuskerk in Beselare op zaterdag 10 februari om 10.30 uur. Aansluitend wordt zij ter ruste gelegd in het familiegraf op de begraafplaats in Beselare. (Begraf. Dennis Derveaux/NVZ)