KWS Desselgem neemt met pijn in het hart afscheid van clubicoon Peter Geerolf (49): “Hij was de allergrootste bezieler van ons jeugdvoetbal”

Koninklijke White Star Desselgem rouwt om clubicoon Peter Geerolf, die zaterdag op 49-jarige leeftijd overleed na een slepende ziekte. Geerolf tilde als jeugdcoördinator en bestuurder het niveau van de jeugdwerking ferm naar omhoog. “Hij nam ongelooflijk veel taken op zich, zonder Peter zou onze club niet dezelfde zijn”, reageert voorzitter Johan Soetens.

In 2011 stapte Peter Geerolf in de clubwerking van KWS Desselgem. De jaren nadien ontpopte hij zich tot een duivel-doet-al van de jongerenafdeling. “Hij was de allergrootste bezieler van het jeugdvoetbal”, zegt voorzitter Johan Soetens. “Zijn inzet was enorm. Peter was telkens aanwezig om de scheidsrechters te ontvangen, maakte de planning en terreinverdeling op, zorgde ervoor dat het materiaal in orde was, dat iedereen kledij kreeg. Hij zocht zelfs trainers en spelers voor onze ploegen.”

“Hij krikte het niveau enorm op. Zonder hem zou onze club lang niet dezelfde geweest zijn.” Het is ook aan Peter te danken dat er meisjesploegen gevormd werden. “Hij wou dat iedereen kon voetballen. Bij de jongens hebben we van de U8 tot de U17 bijna overal twee ploegen, we tellen ongeveer een ploeg per geboortejaar. Dat is heel straf. Die grote en sterke jeugdwerking is zijn verdienste.”

Voetbalvreugde

Peter overleed op zaterdag 22 april na een oneerlijke strijd tegen kanker. “Ik wist dat hij ziek was, toch komt zijn overlijden hard binnen. Ik ben er niet goed van”, zegt Johan. “Het was de voorbije drie jaar met vallen en opstaan, maar plots ging zijn toestand snel achteruit.”

De voorzitter onthoudt vooral de goede band die ze bij de club hebben gekend. “We zaten ook samen op de bank, hij als trainer en ik als afgevaardigde en ook omgekeerd. We hebben veel voetbalvreugde gekend. Toen het minder ging, kon hij de anderen opbeuren. Ik kon namelijk erg ontgoocheld zijn na een verloren wedstrijd, dan pakte Peter mij vast en zei hij ‘Kom, we gaan een Duvelke gaan drinken’.”

Eerbetoon

Peter’s zoon Victor is actief als voetballer bij White Star. “Uit eerbetoon zullen alle matchen komend weekend met een minuut stilte starten.” Zondag staat het 75ste verjaardagsfeest van de voetbalclub gepland. “Ook dan zullen we Peter vermelden, en op een gepaste manier eren met een woord van dank voor alles wat hij voor onze club heeft betekend.”