KV Kortrijk-monument Parfait Masselis (90) overleden

Op dinsdag 21 november is de bekende voormalige Kortrijk Sport-voetballer Parfait Masselis thuis in de Burgemeester Danneelstraat in Kortrijk op 90-jarige leeftijd overleden. Hij mag gerust een KVK-monument genoemd worden. Hij speelde zelf 13 jaar bij het eerste elftal en was bijna 60 jaar – voor en na de fusie met Stade – met de club verbonden. Hij is ook nog medewerker geweest voor onze krant.

Parfait is in Kortrijk geboren op Overleie op 3 januari 1933. Op 10-jarige leeftijd – jonger kon in die tijd niet – begon hij te voetballen bij Kortrijk Sport, doorliep de jeugdreeksen en kreeg in 1954 zijn kans bij de eerste ploeg als vervanger van de uitgevallen Norbert Messiaen. Hij zou gedurende 13 seizoenen meer dan 300 matchen spelen. Eén keer was hij zelfs geselecteerd als B-international in 1956. Hij speelde onder meer met Marcel Haesebrouck, Eugène Vanneste en keeper Luc Ververcken (de latere vleugeladjudant van Koning Boudewijn en vorig jaar overleden).

Toen hij in 1966 stopte met voetballen, was Parfait enkele jaren trainer van RC Waregem, Desselgem en Sint-Eloois-Winkel. In het seizoen 1972-73 keerde hij naar zijn moederclub terug en werd er jeugdtrainer. Hij kreeg vier jaar de Uefa’s onder zijn hoede, daarna 9 jaar de miniemen. In de periode heeft hij voor ons blad de Kortrijkse jeugdvoetbalverslaggeving verzorgd.

Van 1979 tot 2006 – intussen waren Kortrijk Sport-Stade in 1971 samengesmolten – was hij nog 27 jaar ploegafgevaardigde van KV Kortrijk tot 2006. Hij heeft zo met de club nog vele mooie momenten meegemaakt. Het mooist was naar zijn eigen zeggen wel toen rood-wit KVK in zijn eerste jaar als afgevaardigde – seizoen 1979-80 – onder Henk Houwaart de eindronde in tweede klasse won met een 12 op 12 en naar de hoogste Belgische voetbalafdeling promoveerde. KV Kortrijk speelde daarna 12 jaar onafgebroken in eerste klasse.

Met veel bekende namen

Met vele bekende spelers en trainers heeft Parfait gewerkt, zoals Wim Reijers, André Van Maldeghem, Aad Koudijzer, Han Grijzenhout, Georges Leekens, Bo Braem, Erwin Vandendaele, Johan Boskamp… om er maar enkele te noemen. Ze waardeerden hem erg en met enkelen en ook met scheidsrechter Alex Ponnet – hij stond een tijdlang in voor de begeleiding van de scheidsrechters – bleef hij jarenlang bevriend. Bijna dagelijks was hij al die jaren op KVK te vinden. Hoewel dat niet moest, woonde hij steevast de trainingen bij.

Parfait Masselis toen hij in 1956 geselecteerd werd als international. © Beeldbank Kortrijk

“Ik heb het altijd graag gedaan, heb nooit met trainers of spelers, die vaak mijn kinderen of kleinkinderen konden zijn, ’embras’ gehad. En dat schenkt me veel voldoening,” zei hij toen hij op 74-jarige leeftijd vond dat het welletjes was geweest en afscheid nam. Hij bleef met zijn echtgenote wel de matchen van ‘zijn’ Veekaa wel verder bijwonen.

Parfait trouwde in 1958 met Wilhemine Marlier, dochter uit café De Wijngaard in de gelijknamige straat. Zij hield een tijdlang en nieuwkuis open, daarna werden ze uitbaters van café De Gilde. Later gingen ze in de Burgemeester Danneelstraat wonen. Parfait heeft lang bij de drukkerij Groeninghe gewerkt, later bij drukkerij Euroset in Kuurne waar hij met pensioen gegaan is.

Hij was vader van een dochter, Kathleen (met Etienne De Clippeleir, Harelbeke). Hij had twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het afscheid heeft plaats in besloten kring.