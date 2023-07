Kuurne verliest echte volksfiguur: bekende ezel Carla overleden

Ezelsgemeente Kuurne verliest een volksfiguur. Deze week overleed Carla, de ezel die elk jaar op diverse evenementen in Kuurne een graag geziene gast was.

Of het nu de Ezelsfeesten, de kinderfoor, de opening van Duponzoo, de bekendmaking van de ezelsstraatnamen of de palmprocessie was, ezel Carla was van de partij. Heel wat kinderen hebben dan ook doorheen de jaren even op de rug van Carla doorgebracht, burgemeester Francis Benoit viel er zelfs ooit eens af.

Sterkte aan Luc

Ezel Carla was een kalme, tamme ezel die iedereen graag zag. Ezel Carla was het dier van Luc Vandeputte, die in 2018 werd opgenomen als confrater in de Confrérie van het Ezelskruiske omwille van zijn aanwezigheid op heel wat Kuurnse evenementen met ezel Carla. We wensen Luc alvast veel sterkte toe.