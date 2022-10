Kuurne opent nieuwe troostplek op begraafplaats

Op woensdag 26 oktober opende Kuurne, samen met inwoners, een nieuwe troostplek op de gemeentelijke begraafplaats. Deze geborgen plek biedt hoop, moed en troost aan iedereen die met pijn en verdriet geconfronteerd wordt.

We worden er vroeg of laat allemaal mee geconfronteerd: de pijn en het verdriet van afscheid nemen. Waardig afscheid nemen kon in coronatijden nauwelijks. Dit vormde de aanleiding om een troostplek in te richten in het midden van de Kuurnse begraafplaats bij de drie mooie zilverberken. De plaats kan troost bieden aan iedereen die een dierbare verloren is.

In samenspraak met de dienst groenbeheer, vrije tijd en welzijn kreeg de troostplek de voorbije maanden vorm. Lage heuveltjes met struikgewas zorgen voor een geborgen wintergroene aanblik. De zitbanken, gemaakt uit hout van een gesneuvelde ceder, nodigen uit om plaats te nemen. De plek werd deze week verfraaid met een gedenkplaat met een inspirerend gedicht. Dit kwam tot stand in samenwerking met Ferm vzw, de organisatie van Landelijke Vrouwen die al meer dan 300 troostplekken in Vlaanderen ondersteunen. Zij kozen voor het gedicht van Jan Ducheyne, omdat het mooi verwoordt waarom troostplekken bijzondere plekken zijn.

Menswaardig afscheid

“Op deze troostplek kan lief en leed over de overledenen gedeeld worden”, zegt burgemeester Francis Benoit. “Door het creëren van een aangename, groene en toch sobere herdenkingsplaats zetten we verder in op een menswaardig afscheid en herdenking van onze overledenen. Ook voor ouders van overleden kinderen bekijken we hoe we als gemeente een persoonlijke troostplek kunnen creëren. Zo werd er reeds een boom geplant met een gepersonaliseerd wolkje in het Heulebeekdomein (Lisa), aan de Banmolens (Gianni) en in de Molenwijk (Wannes).”

Na de toespraak van de burgemeester, zong Lien Vanhauwaert van HAP Amazing Grace. Vorig jaar lanceerde Kuurne de zerkzoeker, begraafplaatsen.kuurne.be. Deze online toepassing helpt je op weg om snel het graf, het columbarium of de strooiweide van je dierbare terug te vinden. Van zondag 30 oktober tot woensdag 2 november tussen 8 en 18 uur kunnen mensen een bloemetje kopen ter hoogte van de ingang van de Kasteelstraat. Er geldt dan ook een éénrichtingsverkeer in de Kasteelstraat richting Kattestraat. (ADM)

Info: www.kuurne.be/troostplekbegraafplaats