Kunstenaar van ‘Ik, James Ensor’ Daniel Spoerri (94) overleden

De in 1930 in het Roemeense Galati geboren beeldend kunstenaar Daniel Spoerri is op woensdag 6 november overleden. In onze provincie herinneren we hem vooral van zijn monumentale installatie ‘Ik, James Ensor’. Daniel Spoerri werd 94 jaar.

De creatie dateert uit 2003 en was de bijdrage van de kunstenaar aan de eerste editie van Triënnale Beaufort. Het stond tot 2010 jaar op een sokkel op de zeedijk van Oostende en werd een paar weken geleden, nu zonder sokkel, in de onmiddellijke omgeving van het O.-L.-V.-ter Duinenkerkje in Mariakerke geplaatst waar het opnieuw werd onthuld bij de feestelijke afsluiting van het Ensorjaar 2024.

De in Zwitserland residerende kunstenaar was een van de leidende figuren van het nieuw realisme en was vooral bekend omwille van zijn object- en assemblagekunst. Het is de enige creatie van de 94-jarige Spoerri die in ons land in de openbare ruimte te zien is.