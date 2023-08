Kortrijkse oud-ondernemer Geo Bettens (Jet Import) overleden

Georges Bettens, oprichter en voormalig gedelegeerd bestuurder van het bekende drankbedrijf Jet Import in Lauwe, is op 24 juli op 85-jarige leeftijd overleden wzc De Zon in Bellegem. Hij is op 7 december 1937 in Menen geboren en woonde laatst met zijn echtgenote Françoise Lahousse in de Veldstraat in Kortrijk.

Het is vader Remi Bettens die in 1945 de limonade- en frisdrankenfabriek Jet Frisdranken oprichtte. Het bedrijf was gevestigd op de Kezelberg in Moorsele. Georges – bekend als Geo – zette het bedrijf voort. Midden de jaren tachtig kwam de frisdrankenmarkt onder druk te staan en veranderde Jet stilaan het geweer van schouder met de invoer van speciale dranken. Jet Frisdranken werd omgevormd tot Jet Import. De grote vlucht kwam er vooral toen zoon Stefaan na zijn legerdienst in het bedrijf stapte en nadien de fakkel overnam van zijn vader, die gelegeerd bestuurder bleef tot 2009. “Mijn vader had vanaf dag één vertrouwen in mijn visie”, zegt Stefaan Bettens.

“Terwijl ik voor de marketing en verkoop instond, werden administratie, boekhouding, logistiek en personeelszaken zijn domein. Die rolverdeling werkte prima.”

60 merken in portefeuille

Jet Import raakte vooral algemeen bekend toen het in 1996 exclusief voor België het intussen welbekende Red Bull lanceerde. Nadien volgden onder meer Fever-Tree tonics, Desperados, Copperhead Gin, Almdudler, Vithit, Fulfil en andere. Het bedrijf telt nu meer dan 60 merken. Het introduceerde destijds ook als eerste het Mexicaanse Coronabier. Vandaag is Jet Import de grootste distributeur van zogenoemde premium dranken (exclusieve kwaliteitsdrankjes) in de Benelux. Vandaag telt het bedrijf meer dan 140 personeelsleden.

Georges Bettens, ook gewezen lid van Probus Leiegalm, is vader van drie kinderen. Naast zoon en opvolger Stefaan zijn er Igor en Hilde. Hij heeft ook zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. De crematie, gevolgd door asuitstrooiing op de begraafplaats Hoog Kortrijk heeft in familiekring plaatsgehad. Op zaterdag 26 augustus is er om 10.30 uur een herdenkingsmis in de Sint-Vedastuskerk in Menen.