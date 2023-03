Kortrijkse oud-bedrijfsleider Patrick Lagae (Libeco-Lagae) overleden

Op vrijdag 3 maart heeft om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk de uitvaartdienst plaats van Patrick Lagae. De bekende ondernemer is op 80-jarige leeftijd overleden in wzc De Pottelberg. Hij was voormalig gedelegeerd bestuurder van de internationaal bekende firma Libeco-Lagae die gevestigd is in Meulebeke en de grootste linnenweverij van Europa is.

Libeco-Lagae is een fusie die in 1997 ontstaan is door het samengaan van de linnenweverijen Libeco van de familie Libeert en Lagae Linens. Patrick heeft de fusieoperatie mee afgerond en is er nog tien jaar (tot aan zijn 65ste) gedelegeerd bestuurder geweest samen met Raymond Libeert. Toevallig of niet zijn de twee vroegere bedrijven Libeert en Lagae meer zo’n 160 jaar geleden als linnenweverijen gestart nabij het station van Kortrijk. Victor Lagae – een telg van de Heulse familie Lagae die burgemeesters, notarissen en brouwers voortbracht – stichtte zijn bedrijf in 1858. Zijn zonen Georges en Alfred Lagae vormden de volgende generatie. Daarop volgde Joseph Lagae, zoon van Georges. In de vierde generatie kwamen dan Patrick Lagae en zijn oudere broer Thierry die in 2016 onverwacht overleden is in Portugal. Een maand later is hun moeder Jacqueline Lagae-De Meyer op 96-jarige leeftijd overleden.

Hofleverancier

Patrick Lagae was burgerlijk ingenieur en ging na zijn studies onmiddellijk in de ouderlijke weverij werken. Het bedrijf werd later van Kortrijk naar Meulebeke verhuisd. In 1997 ontstond dan de fusie met Libeco, wat tot een ideale synergie leidde. Lagae was bekend om zijn hoogwaardig fijn weefsel, Libeco voor het zwaardere. Het werd een succesverhaal. Vandaag produceert het bedrijf, dat ook Hofleverancier is, met zo’n 240 werknemers een uitgebreid gamma dat gaat van zakdoeken tot tapijtweefsels. Het is nu niet alleen de grootste linnenweverij van Europa maar ook de enige die tot 90% vlasgarens verwerkt.

De broers Lagae hadden geen kinderen of opvolgers, zodat met Patrick de laatste afstammeling van de familie overleden is. Patrick Lagae was ook past president van Rotary Club Kortrijk. Hij woonde vroeger in de Minister Liebaertlaan en laatst in wzc De Pottelberg waar hij op 23 februari overleden is.