Kortrijkse artistieke duizendpoot Geert Verbeke (76) overleden

In Kortrijk is artistieke duizendpoot Geert Verbeke op 10 januari thuis op 76-jarige leeftijd overleden. Onmogelijk om de ‘man met de grote baard’ in vakjes te steken. Hij was ooit arbeider bij de Kortrijkse groendienst en werd bekend voor zijn passie voor klankschalen, schreef boeken – meer dan 100! – vooral dichtbundels met haiku’s. Hij was ook fotograaf en schilder en ontwierp juwelen en platenhoezen. Op alle vlakken was hij een buitenbeentje en rebel, bij de kudde horen wilde hij geenszins.

Geert Verbeke is op 31 mei 1948 geboren. Samen met zijn partner en soulmate Jenny Ovaere heeft hij veel gereisd, onder meer naar het Oosten. In Nepal deed hij de liefde op voor klankschalen. Die klanken geven een rustgeven en relaxerend effect, zo ondervond hij. Hij wijdde er in 1997 het boek Klankschalen klinken aan, met nadien zelfs een Engelse versie.

Internationaal bekend

Met zijn klankschalen heeft hij ook verscheidene cd’s gemaakt. In 1994 gaf hij de cd ‘Liever kort Rijk dan Lang Arm’ uit met poëzie, met muzikale begeleiding van zijn toen nog vrijwel onbekende stadsgenoot Piet Goddaer (Ozark Henry).

Geert Verbeke is onder meer arbeider geweest bij Barco, heeft in een benzinetankstation gewerkt en bij de stad Kortrijk bij de groendienst en de stadsschouwburg. Aanvankelijk legde Geert Verbeke zich toe op jazz én jazzfotografie. In 1985 schreef hij zelfs een jazztrilogie. Daarnaast was hij dichter met een specifieke voorliefde voor de Japanse haiku en de aanverwante haibun en tanka. Een 60-tal bundel publiceerde hij met titels als Ossenhoeder, Vegen van regen, Klokhuis of Zenza (over transseksualiteit!). Verscheidene bundels (o.a. Knikkeren met Ma) hadden dementeren als thema.

Over rouw en verlies

In 2006 schreef Gert Verbeke – die ook nog vrijwilliger palliatieve thuiszorg is geweest – het ‘hoofdkussenboekje’ In memoriam met gedichten over rouwen en verlies en dat hij voorstelde op de begraafplaats Hoog Kortrijk. Zijn werken – meer dan 100 gaf hij er uit in beperkte oplage eigen beheer – werden veelal geïllustreerd met eigen foto’s of die van zijn partner Jenny. Hij nam zelfs niet klakkeloos de regels van het genre over en stelde ze in vraag… Hij was internationaal bekend en lid van de World Haiku Association in Japan. Met als titel Wierook voor een Samoerai schreef hij in 2003 een (geromantiseerde) autobiografische roman.

Dat Geert Verbeke in de winter overleed, is misschien wel geen toeval. Hij noemde zichzelf ene wintermens. In 2009 verscheen zijn poëzie- en fotoboek IJs. Hiervoor schoot hij in de eigen tuin in de Leo Baekelandlaan in Kortrijk bijzondere foto’s van ijs in alle vormen en kleuren. Hij ‘kweekte’ hiervoor zelfs ijsschotsen.

Geert Verbeke was vader van vier kinderen: Hans, Saskia, Merlijn en Jonas. Zijn enige kleinkind Elise was zijn grote oogappel. Hans is onder meer bekend als punkmuzikant en recent opende hij in de Budastraat de zeefdruk- en platenzaak Vuvve. Het afscheid heeft plaatsgehad in intieme kring.