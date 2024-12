Kortrijk hijst koestervlag als steun voor gezinnen die een kind missen

Iedereen kent wel iemand die een kind verloor. Om al die gezinnen die een kind missen een warm hart toe te dragen in aanloop naar de feestdagen, organiseert vzw Berrefonds van 6 tot en met 13 december voor de vijfde keer een Koesterweek. Kortrijk hijst de koestervlag als steun.

1.500 nieuwe gezinnen per jaar

Het Berrefonds is vooral bekend van de kleine en grote Koesterkoffers die via ziekenhuizen en andere zorgverleners gratis geschonken worden aan ouders op het moment dat ze een kind verliezen. De koffer zit vol spulletjes om de laatste tastbare herinneringen te maken.

“Elk jaar schenken we in Vlaanderen zo’n 1.500 Koesterkoffers aan gezinnen, dat zijn er ontzettend veel. Toch rust er nog altijd een groot taboe op het verlies van een kind. Veel mensen weten niet hoe ze moeten reageren, zijn bang om iets verkeerd te zeggen en zeggen dan maar helemaal niets. Daar willen we met een actie als de Koesterweek iets aan doen”, aldus Christine Vandenhole, oprichter van het Berrefonds.

Toon je hart

Onder het motto ‘Toon je hart’ zullen vrijdag heel wat steden, gemeenten en ziekenhuizen de koestervlag hijsen. Maar ook gezinnen, scholen en ondernemers doen massaal mee en hangen affiches voor het raam, verkopen koesterpins of nemen deel aan de challenge op sociale media.

Begin oktober kreeg Koesterhuis Kortrijk een nieuwe locatie in het Astridpark. “Zo heeft iedereen die rouwt om een kind een warme plaats om troost en steun te vinden. Maar we willen ook helpen om het thema zichtbaar en bespreekbaar te maken. Door de koestervlag aan het stadhuis te hijsen, tonen we dat we de ouders en familieleden steunen en dat we hun kinderen niet vergeten”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

“De koestervlag toont erkenning voor hun verdriet, zeker in deze moeilijk periode wanneer het gemis extra hard gevoeld wordt”, zegt coördinator Kelly Nuyttens (37). “We merken dat de Koesterweek steeds gekender wordt en dat uit zich in de rest van het jaar. Meer mensen vinden hun weg naar het Koesterhuis. Van de kust tot Gent komen ze naar Kortrijk. Elk jaar kunnen we ook rekenen op meer partners, zoals dit jaar bijvoorbeeld Kinepolis. Voor elke film tonen ze het koesterhartje.”