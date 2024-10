Koolkerkse ‘baron Polydor’ (80) overleden: bekende ontwerper van replica’s van oude gebouwen

Met het overlijden van Irenée Van Loo, alias baron Polydor, verdwijnt een icoon uit Koolkerke. Deze ontwerper van replica’s van historische gebouwen in miniaturen – vooral Brugse – stierf op 29 oktober op 80-jarige leeftijd. Zijn as zal op dinsdag 5 november uitgestrooid worden op de begraafplaats in Koolkerke.

Irenée Van Loo zag het levenslicht in Brugge op 20 maart 1944. Onder zijn alias Baron Polydor woonde hij in ‘t Smouthuis langs de Brugse Steenweg in Koolkerke. Een niet alledaagse woning uit 1890, een voormalige herberg, die hij sinds 1968 betrok.

Sasmeester

Tijdens zijn actieve carrière was Irenée Van Loo sasmeester in de Zeebrugse haven: hij bediende er de sluizen. Al dertig jaar wijdde hij zich aan zijn grote passie: het vervaardigen van replica’s in eikenhout van historische gebouwen. Zo maakte hij in miniatuur de stadhuizen van Brugge en Brussel, maar ook het Provinciaal Hof. Dat vergde hem maanden werk, want alles werd tot in het kleinste detail uitgewerkt.

Het stadhuis van Brussel stond jarenlang in het kantoor van voormalig premier Yves Leterme, burgemeester Renaat Landuyt kreeg na de verkiezingen eind 2012 het stadhuis van Brugge cadeau. Zelf luisterde baron Polydor vaak in 18de eeuws kostuum allerlei festiviteiten op, zoals de Brugse Kaasmarkt of de verkiezingen van Miss Belgian Beauty.

Gekroonde hoofden

Jaarlijks organiseerde hij een open deur dag in zijn huis vol replica’s, waar tot 3.000 belangstellenden op af kwamen. In zijn atelier hangen heel wat felicitaties van gekroonde hoofden. Zo kreeg hij van koning Juan Carlos een oorkonde voor zijn miniatuur van een oorlogsschip van de Spaanse armada.