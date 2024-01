Koninklijke Poperingse Harmonie St.-Cecilia neemt afscheid van gewezen ondervoorzitter Michel Blanckaert

De Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia neemt afscheid van hun gewezen ondervoorzitter Michel Blanckaert. Michel overleed op 92-jarige leeftijd in WZC Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis op 1 januari 2024. Naast ondervoorzitter van de Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia was hij ook ere-sergeant-majoor van Brandweer Poperinge en lid van de Vaderlandslievende vereniging Poperinge.

“Bij de aanvang van dit nieuwe jaar vernemen we met grote droefenis het overlijden van onze gewezen ondervoorzitter Michel Blanckaert. In 1944 begon Michel als jonge knaap van 13 jaar te spelen in de Koninklijke Philharmonie”, zo meldt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia op hun Facebookpagina. “Van 1951 tot 1953 was hij tevens klaroenblazer bij de Muziekkapel van de Zeemacht. Hij bleef spelend lid van de Philharmonie en maakte in 1971 de fusie mee met de Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia. Vanaf 1973 zetelde hij in het bestuur van de vereniging en van eind 2007 tot eind 2022 vervulde hij hier ook de taak van ondervoorzitter. Tot eind 2016, met het concert van ’n leegn pupiter, bleef Michel zeer actief als klaroenblazer.”

Vereremerking

“In 2014 werd hij nog vereremerkt voor 70 jaar muzikale activiteit. Tijdens onze laatste Cecilia-uitstap passeerde de harmonie nog al spelend bij het WZC Onze- Lieve-Vrouw Gasthuis, waar Michel sinds kort verbleef, om hem daar te groeten.” Michel werd geboren op 16 maart 1931 en overleed in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis op maandag 1 januari 2023. Naast ondervoorzitter van de Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia was hij ook ere-sergeant-majoor van Brandweer Poperinge en lid van de Vaderlandslievende vereniging Poperinge.