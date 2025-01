Koksijde neemt afscheid van Walter Maes, sportief ambassadeur en parcoursbouwer cyclocross

Op 86-jarige leeftijd overleed Walter Maes, de Koksijdenaar die voor altijd geassocieerd zal worden met de Vlaamse Duinencross. Hij heeft op die iconische wedstrijd zijn stempel gedrukt als parcoursbouwer, en werd voor zijn inzet voor de wielersport in 2012 gelauwerd als sportief ambassadeur.

De laatste editie van de X2O Trofee Cyclocross 2025 in Koksijde maakte Walter fysiek niet meer mee. Toch wilde hij zelfs kort daarvoor, toen hij in het ziekenhuis was opgenomen met longproblemen, nog op de hoogte worden gehouden van de opbouw van het wedstrijdparcours. Er schuilt dan ook best wel wat symboliek in het feit dat hij nog geen week na de Vlaamse Duinencross (3 januari 2025) overleed.

Sportief ambassadeur

Dirk Dawyndt, voormalig sportschepen van Koksijde, heeft Walter goed gekend. “Als voorzitter van de vzw Veloclub De Verenigde Vrienden richtte Walter destijds alle koersen in Koksijde in. Sinds 1994 zette Walter zich in voor zijn favoriete sport, zowel voor de gemeente als voor de sportieve gemeenschap. Toen Walter er voor het eerst bij was als medewerker van de Veloclub, werd Paul Herygers wereldkampioen in onze duinen, na een beklijvende wedstrijd met de Nederlander Richard Groenendaal. Herygers werd later ereburger van Koksijde. Met de jaren deed Walter heel wat parcourskennis op, en later werd hij, na wijlen Walter Ticket, parcoursverantwoordelijke van de Duinencross. Aan het cyclocrossparcours van 2012 heeft Walter maandenlang gewerkt. Als eerbetuiging lauwerden we Walter als sportief ambassadeur van de gemeente, omdat we vonden dat hij dat dubbel en dik verdiende. Zoals geen ander zette hij zich in voor de cyclocross! Hij trotseerde weer en wind om het parcours in de gaten te houden, soms van 5 uur ’s ochtends tot bijna een gat in de nacht. Zijn beroep was eigenlijk vrachtwagenchauffeur, maar al zijn vrije tijd ging naar de koers. Zulke vrijwilligers vind je niet meer! Later, toen de gemeente de organisatie van de vzw overnam, bleef Walter altijd een trouwe helper.”

Felicitaties van de koning

Het veldrijden onderging in de loop der jaren een gigantische metamorfose, met onder meer de dubbele materiaalposten. Uitgerekend Adrie Van der Poel (vader van fenomeen Mathieu) leerde Walter de kneepjes van het vak. “Het jaar 2012 was ongetwijfeld een scharniermoment in Walters carrière als parcoursverantwoordelijke met de organisatie van het wereldkampioenschap, waar toen 61.000 koersfanaten Niels Albert volgden op weg naar de overwinning” verzekert Dirk Dawyndt. “Walter bleef altijd stoïcijns kalm, en zei dan: ‘We zijn al jaren gerodeerd om dit werk af te maken, naarmate D-day nadert, word ik wel wat zenuwachtiger. Maar ik noem het gezonde spanning’. Het hoogtepunt voor Walter kwam er na de wedstrijd. Alle oud-kampioenen werden toen voorgesteld aan Koning Albert II, en ook Walter mocht, als officiële parcoursbouwer, felicitaties ontvangen van de koning. Zo fier als een gieter was hij! Dat was voor Walter een echte hoogdag!”

Creatieve ideeën

Ook Koksijdenaar Alain De Coster kwam elk jaar in contact met Walter Maes. “We waren allebei van Koksijde-Dorp en ik zag Walter wel eens in de cafetaria van ’t Liefoord. Beroepshalve was ik jarenlang Sales Manager Sports Events bij Coca Cola, een van de belangrijke sponsors. Walter bouwde een van de mooiste parcours uit in ons ‘cyclocrossland’: een combinatie van gras en zand, in een schitterende natuurlijke omgeving, en de live-uitzendingen op tv waren uiteraard een geweldig visitekaartje voor onze gemeente. Maar als sponsor was het voor onze visibiliteit natuurlijk interessant om te weten welke de beste cameragerichte locaties op het parcours waren. Dan was Walter de uitgelezen contactpersoon. Hij kende de ideale plekken, had uitstekende contacten met de VRT, en wist altijd waar de camera’s zouden geplaatst worden. Walter had absoluut creatieve ideeën, maar regelde altijd alles in nauw overleg met de UCI (internationale wielerunie).”

Fervent wielrenner

In 2018 zwaaide Walter af als parcoursbouwer, hij was dan al een respectabele tachtiger. Walter was ook mee de grondlegger van de Herygers- en de Albertduin. Hij integreerde de militaire basis in het parcours en plaatste een brug waar het publiek de renners in twee richtingen aan het werk kon zien. Tot zijn laatste levensfase bleef Walter op de hoogte en nauw betrokken bij (de voorbereidingen van) de Duinencross.

Walter was trouwens zelf een fervent wielrenner en trok elk jaar naar de Ronde van Frankrijk om de beste renners ter wereld aan het werk te zien op de bergflanken. Ook bij andere grote wedstrijden in ons land of over de grens was hij van de partij. ‘Een liefde die al bloeit sinds mijn kindertijd’, zei hij dikwijls. Een liefde die hij deelde met de liefde voor zijn Rosa, die hem altijd en overal vergezelde.