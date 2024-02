Kat ‘Watje’ die model stond voor Brouwerij De Poes ingeslapen: “Ze heeft haar 14de verjaardag niet meer gehaald”

De huiskat van Stijn David is woensdag overleden. De Britse korthaar ‘Watje’ stond tien jaar geleden model voor de naam en het logo van de Tieltse brouwerij De Poes. Ze haalde net haar veertiende verjaardag niet.

De Tieltse brouwer had net uitgerekend hoe oud zijn kat precies was, omdat hij haar verjaardag niet zomaar wilde laten voorbijgaan. ‘Watje’ was 13 jaar, 11 maanden en 2 weken oud. “Helaas heeft ze haar veertiende verjaardag niet meer gehaald. De voorbije twee weken ging ze fel achteruit. Ze sukkelde al langer met artrose, iets waar veel katten op leeftijd last van hebben. Maar de laatste tijd was ze heel erg teruggetrokken en na een bloedonderzoek bij de dierenarts bleek dat ze naast artrose ook aan nierfalen leed. Ze is deze voormiddag zachtjes ingeslapen.”

De Tieltse brouwer kreeg de voorbije jaren al vaak de vraag waar de naam van de brouwerij en van het bier precies vandaan komt. Die naam ontstond omdat het huisdier besloot om mee te helpen met brainstormen. “Toen mijn vrouw en ik rond de tafel zaten om een passende naam te bedenken voor de nieuwe brouwerij, kwam Watje spontaan bij ons zitten. Zij bracht ons inspiratie en heeft toen ook meteen model gestaan voor het enige echte logo van De Poes.”

“Watje zal hier bij ons thuis heel erg gemist worden”, aldus nog Stijn. “Al is het ergens toch een troost dat ze verder zal blijven leven in het logo en in de naam van de brouwerij.” (SV)