Karlos die jarenlang café De Gilde in Rumbeke uitbaatte op 82-jarige leeftijd overleden

Karlos is op zondag 1 december in het woonzorgcentrum De Waterdam op 82-jarige leeftijd overleden. Hij baatte onder meer vijftien jaar lang café De Gilde in het centrum van Rumbeke uit.

Voor en na zijn huwelijk met Maria Vancoillie (+12-6-2024) was Karlos letterzetter/drukker bij drukkerij Vanhuyse. Van 1985 tot 2000 baatte hij café De Gilde uit in het centrum van Rumbeke en hij woonde toen in Pieter Breughelstraat (Wervickhove). Zijn echtgenote Maria hielp mee in het café waar ze kon. Na de eeuwwisseling werkte Karlos nog een enkele jaren als stadsarbeider op het containerpark. Geert en Bart zijn zijn twee zonen. Bart woont met zijn echtgenote Jancis Vandenbussche op De Tassche en Geert met zijn vrouw Isabelle Soenen in Menen.

Hij is de opa van acht kleinkinderen: Xanthe, Yentl, Myrthe, Zenon, Bruce, Whitney, Angie en Demi. Lena, Marlon, Gust, Maud en nog een babytje op komst zijn zijn achterkleinkinderen. Net op hun 60ste huwelijksverjaardag verhuisde Karlos van het wzc Westerlinde naar De Waterdam, waar zijn echtgenote Maria sinds begin van dit jaar verbleef, dat was een mooi cadeau voor hun briljanten huwelijksverjaardag die op 1 februari werd gevierd. Enkele maanden later is Maria er overleden en Karlos is er rustig van ons heengegaan op de eerste dag van december.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op maandag 9 december om 10.30 uur in de aula van uitvaartzorg Parmentier. Nadien wordt zijn as toevertrouwd aan de natuurelementen op de strooiweide van de begraafplaats te Rumbeke, Kwadestraat.

AD/Uitvaartzorg Parmentier