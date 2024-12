Juju (74) van café De Voerman in Rollegem-Kapelle overleden: “Het was een geweldige madam”

Juju Remaut is woensdag 11 december overleden in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Juju was twee decennia lang mee het gezicht van café De Voerman naast de Sint-Janskerk in Rollegem-Kapelle dat door haar zoon Peter Vandycke werd gerund.

Juju die op 22 augustus 1950 in Roeselare werd geboren in Roeselare had er een hele carrière in de horeca op zitten. Eerst was ze de drijvende kracht achter Den Hukker in Rumbeke, later trok ze naar De Brouwerij (‘t Kelderke) tegenover Aldi in Rumbeke. Maar toen haar zoon Peter 20 jaar geleden op 25-jarige leeftijd startte in café De Voerman sprong ze hem altijd bij. “We vormden als het ware een tandem”, zegt Peter.

Juju was ook de echtgenote van Lieven Devogele, de mama van Peter en zijn partner Stefanie en kinderen.

Ze was lid van Okra Rollegem-Kapelle en van de kaartclubs de Voermanillers en de Engelvrienden. Al ruim twee jaar vocht ze tegen haar ziekte, een strijd die ze afgelopen woensdag moest opgeven. Op woensdag 18 december wordt ze om 10.30 uur afscheid van haar genomen in de Sint-Janskerk in Rollegem-Kapelle. “Ze was door alle klanten graag gezien, het was een geweldige madam”, zegt zoon Peter.