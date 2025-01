Jonge vrouw (18) overleden na aanrijding in Poperinge afgelopen weekend

De 18-jarige fietsster die afgelopen zaterdag werd aangereden in Poperinge, is overleden. De jonge vrouw werd zaterdagavond in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar is ze bezweken aan haar verwondingen, meldt het parket maandag.

In Poperinge was een fietsster (18) zaterdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding. Het verkeersongeval gebeurde even voor 19 uur op de Westouterseweg, een tweetal kilometer voorbij de Zuidlaan, de ringweg van Poperinge. Een bestuurster (25) van een Volkswagen T-Roc belde rond dat uur zelf de hulpdiensten op met de melding dat ze een fietser had aangereden. Op de weg lag immers een fiets, maar een slachtoffer werd niet meteen gevonden.

Gebarsten voorruit

De Volkswagen vertoonde ook zware schade rechts vooraan en een deel van de voorruit was gebarsten. Het vermoeden was dus groot dat de vrouw net een fietser had opgeschept. De politie en een ziekenwagen snelden ter plaatse, net als de brandweer voor de nodige signalisatie en verlichting. Het bleek om een vrouw te gaan die in een diepe gracht lag naast de weg, waar ze door de klap in werd gekatapulteerd. Er is geen fietspad op dat stuk van de weg en bovendien is de plaats van het ongeval helemaal niet verlicht. De vrouw kon daarom niet meteen gevonden worden.

Gereanimeerd

Toen de vrouw werd aangetroffen, verkeerde ze in kritieke toestand en werd ze door de opgeroepen MUG-arts gereanimeerd. Het duurde een tijd eer ze kon worden overgebracht naar het ziekenhuis. De toestand was op dat moment kritiek. Het parket West-Vlaanderen bevestigt maandagvoormiddag dat de 18-jarige vrouw aan haar verwondingen is overleden.

Verkeersdeskundige

De bestuurster van het voertuig (25) was volgens het parket van West-Vlaanderen niet onder invloed en werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de omstandigheden van het ongeval niet helemaal duidelijk waren, besliste het parket om een verkeersdeskundige aan te stellen die zaterdagavond ter plaatse kwam. Volgens de eerste vermoedens zou het om een vrouw gaan die in de buurt woont en met de fiets aan de hand langs straat wandelde. Ze had wellicht net boodschappen gedaan, want aan haar fiets hingen grote zakken met winkelwaren. Het parket heeft een deskundige aangesteld, die een reconstructie heeft uitgevoerd. Er werden onder meer beelden gemaakt met een drone. (TP)