Jesus Lopez Fidalgo, muzikant en gewezen uitbater restaurant Sacramonte in Menen, is overleden

Daags voor zijn verjaardag is Jesus Lopez Fidalgo (76) uit Menen overleden. Hij werd in Spanje geboren en kwam op zijn twaalfde met zijn ouders naar België.

Jesus opende samen met zijn eerste vrouw in de Moeskroenstraat een Spaans restaurant Don Quichotte. Na zijn echtscheiding startte hij in 1984 in de Rijselstraat restaurant Sacromonte op. Zijn vrouw Suzy maakte er paella klaar. Eind maart 2012 ging het restaurant in het toeristisch centrum De Barakken definitief dicht.

Muziek

Jesus is altijd gepassioneerd geweest door gitaarmuziek. Vanaf 1985 trad hij op met zijn eigen groep Canela y Caña die hoofdzakelijk typische Spaanse flamenco-muziek bracht. In de basisbezetting bestond de groep uit drie gitaristen en een of meerdere percussionisten. Nagenoeg wekelijks waren ze aan het werk in het restaurant Sacromonte in de Rijselstraat in Menen.

Waarom ben je eigenlijk ooit een Spaans restaurant begonnen, was destijds een vraag tijdens een interview voor KW. “Ik ben een Spanjaard en ik wou iets authentieks doen”, vertelde Jesus toen. “In 1984 was een restaurant dan ook het ideale middel om iets van je eigen cultuur over te brengen. Nu heb je tal van Spaanse restaurants waar niemand ook maar een woord Spaans spreekt.”

“Ik vind dat enorm spijtig, want op die manier verdwijnt de authenticiteit. Met mijn muziek was het net zo. Als kind was ik al gefascineerd door de gitaar, maar pas toen we in Menen kwamen wonen, konden we er ook een kopen. Ik ben dan muziekles gaan volgen en zoals de meeste jongeren heb ik me laten meeslepen en ben ik rock gaan spelen. Achteraf besefte ik dat ik terug moest naar mijn roots, naar de flamencomuziek.”

Mooie momenten

Tientallen foto’s aan de muren herinnerden aan tal van mooie momenten in je restaurant. “Ik heb hier heel grote namen, flamencovedetten over de vloer gehad”, aldus Jesus destijds in KW. “Meestal hadden ze een optreden in Rijsel achter de rug en ze vonden het best leuk om hier de avond af te sluiten. Die foto’s ga ik stuk voor stuk koesteren.”

Eind de jaren 90 stonden drummer Gino Kesteloot, Jesus en zanger Marc Vermeersch samen op Grensproms op de Grote Markt in Menen op het podium met de Big Band. “Daardoor is de MG Band ontstaan, met goedkeurend oog van onze copain Jesus. Ons volgend optreden dragen wij op aan een hele toffe mens en muzikant in hart en nieren, Jesus Fidalgo Lopez.”