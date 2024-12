Izegemnaar Dirk Moerman (59), architect en gewezen bestuurslid van KFC Izegem, overleden

Woensdag 18 december is architect Dirk Moerman overleden. Dirk, geboren op 18 april 1965, runde met Levi Deryckere architectenbureau DEMO in de Vlietmanstraat in Izegem. Hij was een 10-tal jaar lid van de beheerraad van KFC Izegem tot de club onder die naam stopte en het Mandel United begon.

Dirk Moerman realiseerde met het architectenbureau DEMO heel wat projecten zoals onder andere ’t Sok in Kachtem, de Topturnhal in Izegem, de Kasteelbrouwerij in Emelgem, Smart Solutions in Beveren-Roeselare, kledingzaak Be-Casual in Lendelede. “Zijn meest bekende project was de ‘donut’ van TVH (Thermote-Vanhalst) in Waregem”, zegt zijn enige dochter Marie, die eveneens architect is in Gent en les geeft aan de hogeschool in Gent. Met nog twee personen en hun echtgenotes kochten Dirk en zijn echtgenote het Goederenstation van de NMBS, een pand met erfgoedwaarde, waar eerst het drukkerijmuseum Strobbe en later een antiekzaak onderdak vonden.

KFC Izegem

“Dirk was 10 jaar lid van de raad van beheer van KFC Izegem tot aan de club onder die naam ophield te bestaan en Mandel United werd gesticht”, zegt Jo Rosseel. “Dirk was iemand die altijd recht voor de raap en vastberaden was én een duidelijke visie had. Met nog een 4-tal vrienden gingen we altijd samen naar de Europese wedstrijden van Anderlecht kijken.”

“Het ging sinds april 2021 minder goed met de gezondheid van mijn pa”, vervolgt Marie. “Dankzij immunotherapie was hij de laatste drie jaar toch nog heel goed. Enkele maanden geleden is hij echter hervallen en dan is het met zijn gezondheid vlug achteruitgegaan.”

Dirk is de man van Brigitte Pattijn en de vader van Marie. De uitvaartplechtigheid heeft volgende zaterdag 28 december plaats om 10.30 uur in de Sint-Tillokerk in Izegem. Na de crematie wordt zijn asurn in familiekring bewaard.