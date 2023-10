Inwoners rouwen om overleden burgemeester: “Karlos was een echte volksmens”

Het plotse overlijden van burgervader Karlos Callens (76) dompelt Ardooie in diepe rouw. Na 34 jaar aan het hoofd van de gemeente was Callens erg gekend en geliefd bij de inwoners. “Zo maken ze er geen meer”, klinkt het op straat. De uitvaart vindt zaterdagochtend plaats in de Sint-Martinuskerk.

Zondagvoormiddag liet de Ardooise burgervader Karlos Callens plots het leven. Hij leed al langer aan een slepende ziekte en onderging recent nog enkele ingrepen. “Mijn vader was wat verzwakt maar zijn overlijden komt toch erg onverwacht”, reageert zijn zoon Pieter Callens. Ook het gemeentebestuur werd verrast door de plotse dood van de burgemeester. “Tijdens het jongste schepencollege was hij nog heel alert en geïnteresseerd”, zegt partijgenoot en eerste schepen Krist Soenens (Groep 82).

Sjerp doorgeven

Liberaal Karlos Callens kwam voor het eerst op in 1982. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1988, dag op dag 35 jaar geleden, werd hij met veel stemmen verkozen tot burgemeester. Na meer dan drie decennia zou hij volgend jaar met gemengde gevoelens de sjerp doorgeven, maar zo ver is het helaas niet gekomen.

Op straat worden diverse herinneringen aan Callens bovengehaald. “Hij was een heel goede burgemeester. Zo maken ze er geen meer”, klinkt het. “Hij deed voor iedereen goed, Karlos was een behulpzame man en wou iedereen in de gemeente helpen”, reageert een andere voorbijganger. Ook bij de handelaars wordt er vandaag maar over één onderwerp gesproken.

Zot van de ‘koerse’

“De klanten beginnen er meteen over, en vaak vertellen ze dezelfde zaken over de burgemeester”, reageren Stefan Weytens en Petra Verhooghe van Slagerij Stefan op het Marktplein. “We wisten wel dat hij ziek was, maar nooit hoe erg. Zijn overlijden had niemand verwacht. Karlos stond bij ons bekend als een echte volksmens en was vaak in het straatbeeld te zien.”

“Hij hield van feestelijkheden en was zot van de koerse in onze gemeente. We horen ook van klanten dat hij graag plezier maakte, hij was betrokken bij het verenigingsleven en uiteraard ook bij de jaarlijkse Sint-Maartensstoet. Hij heeft veel voor Ardooie gedaan.”

De uitvaart vindt komende zaterdag 14 oktober om 11 uur plaats in de Sint-Martinuskerk. Vanaf 9.30 uur kan iedereen de kist een groet brengen in het gemeentehuis.