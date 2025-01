Ingrid Demey van de Volksbond overleden

In de nacht van 31 december overleed onverwacht Ingrid Demey (76). In Zonnebeke zal ze altijd gekend blijven als Ingrid van de Volksbond. Ze was praktisch gans haar leven verbonden met de gekende horecazaak.

De Volksbond was en is echt een begrip in Zonnebeke. Ingrid was echt vergroeid met de horecazaak. Ze was destijds de rechterhand en onmisbaar voor haar ouders Maurice Demey en Martha Rosselle, die de Volksbond openhielden. Ingrid was gekend door iedereen om haar vriendelijkheid en gulheid. De Volksbond was de thuishaven van veel verengingen en gekend om zijn eenvoudige maar fijne en goede keuken.

Toen haar ouders er mee stopten nam Ingrid enkele jaren later de zaak over. Als waardin stond ze ten dienste van iedereen. Ze kon luisteren, zwijgen en plaatste ook graag zelf haar woordje. Bij de droevige momenten zoals rouwmaaltijden leefde ze mee met haar klanten. Toen ze de zaak overnam in 1996 wilde ze meer dan zomaar een café. Zo begon ze met dagschotels en maaltijden voor feesten. Dat liep uitstekend en zo verdween het café naar de achtergrond. Daarbij kwam ook nog een traiteurdienst die gekend was in gans de regio. Ondanks het vele werk bleef Ingrid altijd even joviaal en vriendelijk.

Toen ze in 2012 de deuren van de Volksbond definitief achter zich dichttrok was het met een krop in de keel. Het was voor de vele klanten echt wennen haar niet meer pintjes te zien tappen of hun tafel van lekkere gerechten te voorzien vergezeld met een optimistische glimlach of aanmoedigend woordje. Ook Ingrid miste het contact met de klanten. De laatste jaren verminderde haar gezondheid maar haar overlijden kwam toch totaal onverwacht en stootte op veel ongeloof.

Op haar herinnering typeren de woorden: Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere vrouw, haar helemaal. Ingrid werd geboren op 19 september 1948 en is de weduwe van Etienne Bouten die overleed in 1983. Ze is de moeder van Brecht Bouten en Sara Altes en grootmoeder van Charly en Lilly . Er wordt afscheid van Ingrid genomen in de aula van rouwcentrum Derveaux Astridstraat 8 in Zonnebeke op dinsdag 7 januari 2025 om 11 uur.