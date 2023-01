In Brugge is topchoreografe Olivia Geerolf overleden

Olivier Geerolf stichtte de Brugse Balletschool en was 44 jaar lang de vaste choreograaf van de Heilig Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet in Brugge. Ze werd 72 jaar.

Olivia Geerolf werd geboren op 28 oktober 1950 in Brugge, waar ze ook opgroeide. Ze is vijf dagen ouder dan haar man Hedwig Swimberghe, de bekende Brugse klarinettist. Ze studeerde muziek aan de Brugse en Gentse conservatoria en volgde de opleiding ballet en choreografie bij de Russische danspedagoog Sacha Ravinsky. Ze zette haar eerste pasjes als choreografe in de Heilig Bloedprocessie en was van 1971 tot 2015 de vaste choreograaf en tevens van de vijfjaarlijkse Gouden Boomstoet in haar stad. In 1970 richtte ze het Ballet Olivia Geerolf op.

Het Ballet Olivia Geerolf in de Schijfstraat in Assebroek met drie ruime, professionele, aantrekkelijke studio’s bestaat uit het Opleidingscentrum Dans en Choreografie en de B. O. G.-Company. Daarnaast gaf Olivia ook workshops, voorstellingen en was ze gastchoreografe. In 1980 kreeg zij de Van Acker Prijs voor haar werk als danspedagoge, choreografe en voor de sociale impact van haar werk. Naast dans en muziek had Olivia ook een passie voor schilderen. Door haar muzikale achtergrond slaagde Olivia Geerolf er in om een zeer gevarieerd choreografisch repertoire op te bouwen, gaande van klassiek tot hedendaags, in alle genres.

Nico Blontrock, de Brugse schepen van cultuur, reageert met verslagenheid. “Met het overlijden van Olivia verliest Brugge een cultureel monument. Ik maakte enkele decennia geleden kennis met Olivia toen ik voor de radio een reeks maakte over de Heilig Bloedprocessie. En maakte zo toen ook kennis met haar balletschool en de BOG-compagnie. Olivia, danseres en choreografe in hart en ziel, kon urenlang praten over haar passie.” (SR/ACR)