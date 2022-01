Hoogleedse oud-schepen Fernand Vermaut (73) overleden

Op maandag 3 januari is Fernand Vermaut (73) overleden. De vader van vier zonen was jarenlang politiek actief in Hooglede waar hij ook 12 jaar schepen was. Hij richtte 40 jaar geleden ook het huidige Zakenkantoor Vermaut op en stond aan de wieg van het Land- en Tuinbouwsalon dat tweejaarlijks in Roeselare wordt georganiseerd. Van Fernand wordt afscheid genomen op zaterdag 8 januari.

Fernand Vermaut werd op 26 maart 1948 geboren in Roeselare en groeide op als telg van de bekende familie Vermaut in Hooglede. Hij werkte als bediende bij de Bank van Roeselare en leerde daar zijn echtgenote Marleen Sintobin kennen. Later was hij nog actief in de Raiffeisenkas (Cera) tot hij in 1981 samen met zijn echtgenote ‘Algemeen Dienstbetoon Vermaut-Sintobin’ oprichtte. In 1993 deed oudste zoon Guy zijn intrede en in 2000 nam die de zaak over.

Ondertussen runt Guy nog verder die zaak onder de naam Zakenkantoor Vermaut op de Marktplaats 35 in Hooglede. “Mijn ouders zijn de zaak gestart in de ouderlijke woning in de Bruggestraat. Naast bank en verzekerin- gen was er ook nog het advies. Onze pa was ook goed thuis in landbouwmiddens, daardoor hadden we daar ook veel klanten”, vertelt zoon Guy. Ondertussen doet Guy in het Zakenkantoor nog enkel verzekeringen.

“In 2008, op zijn 60ste, is onze pa met pensioen gegaan. Maar een jaar later werd al de diagnose van darmkanker gesteld. Hij heeft daar jarenlang een felle strijd mee geleverd, maar de jongste tijd was het op. Hoewel hij niet enkel een warm, maar ook sterk hart had, is hij op 3 januari overleden.”

Passie voor politiek

Professioneel hielp Fernand heel wat mensen, maar ook politiek was een passie. “Hij was eigenlijk een echte PVV’er”, weet zoon Nic. Hij zou uiteindelijk van januari 1983 tot december 2010 in de gemeenteraad zetelen, waarvan tussen 1989 en 2000 twaalf jaar als schepen voor de partij Samen. Daarna zette hij zijn schouders onder de oprichting van (Open) VLD Hooglede-Gits en hij was ook voorzitter van LVZ (Liberaal Verbond voor Zelfstandigen) West-Vlaanderen. Hij was eveneens de oprichter van het tweejaarlijkse Land- en Tuinbouwsalon in Roeselare. In 2019 ging daarvan de 20ste editie door. Ondertussen heb ik met mijn communicatiebureau Well de organisatie overgenomen”, aldus Nic.

In het gezin met vier zonen, Guy (50), Nic (49), Frederic (45) en Stephen (38), was politiek ook altijd aanwezig. “Onze pa was twee legislaturen schepen van Landbouw en Openbare Werken. Iedere morgen ging hij om 7.30 uur ook naar de het depot van de gemeentearbeiders en begroette er iedereen. Thuis en op het kantoor kregen we heel wat telefoontjes, van een rat die gesignaleerd was tot straatlichten die niet werkten.”

Man van zijn woord

Fernand Vermaut was de echtgenoot van Marleen Sintobin. Samen zijn ze de ouders en grootouders van Guy (Gilles en Louis), Nic (Vanessa Ronquetti, Noa en Nina), Frederic (Fien Ballyn, Doren, Ibele en Thieu) en Stephen (Tara Van Houtte, Jack en Will). “Onze pa was iemand die niet altijd zijn emoties kon uiten, een typische vader van zijn generatie. Maar je wist dat hij genoot van de aanwezigheid van zijn kleinkinderen. Uit de berichten die we nu ontvangen, leren we dat hij als man van zijn woord graag gezien was. De jongste jaren leefde hij wat meer teruggetrokken door zijn ziekte, maar hij vertoefde eigenlijk graag onder de mensen.”

De uitvaartplechtigheid van Fernand Vermaut zal plaatsvinden op zaterdag 8 januari om 10 uur in de Sint-Amanduskerk in Hooglede. (WVS)