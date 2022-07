Honderden mensen nemen afscheid van Oostendse dj Djonah: “Altijd klaar om een ander te helpen”

Zaterdag werd in de Sint-Janskerk in Oostende afscheid genomen van Jona Vanbillemont, in de ruime regio bekend als dj Djonah. De bekende dj overleed totaal onverwacht op vrijdag 8 juli op 41-jarige leeftijd. “Ik herinner me nog zijn comeback in de visserij. Kon hij nu nog maar een comeback maken.”

De Sint-Janskerk in Oostende zat afgeladen vol. Allemaal – en dat waren er vele honderden – kwamen ze afscheid nemen van hun zoon, papa, collega en vriend. Het nieuws van het overlijden van Jona sloeg in Oostende en ver daarbuiten in als een bom.

Collega-dj en vriend Dimaro bracht een dag na zijn overlijden om middernacht een eerbetoon aan Jona op Ostend Beach. Jona had er zaterdag moeten draaien. Tot tranen geroerd vroeg hij de aanwezigen een lichtje te branden op de tonen van ‘A Sky Full of Stars’.

DJ en visser

Jona was niet alleen dj, maar ook visser. Ruim twintig jaar geleden studeerde Jona af aan het toenmalige Provinciaal Maritiem Instituut als schipper ter visserij. Tot twee jaar daarvoor was hij leerling in Koninklijk Werk IBIS.

Na zijn studies koos hij voor een leven als visser. Zeven jaar lang werkte hij keihard om vis op onze borden te toveren. Daarna hield hij het voor bekeken en trok hij het nachtleven in: eerst als kelner, daarna als dj. Met succes, want Jona werd resident dj van de Hemingway in de Oostendse Langestraat en hij draaide zijn muziek op heel wat feestjes in Oostende en omstreken.

In maart 2020 ging ons land in lockdown. De horeca sloot de deuren en alle evenementen werden afgelast. Voor Jona een zware klap, maar hij rechtte de rug en koos opnieuw voor een leven als visser. Eens visser, altijd visser: dat waren zijn woorden.

© JR

Werkmakkers dragen kist

De kist met het lichaam van Jona werd de kerk binnen gedragen door zijn werkmakkers. Chris Meyers, motorist op de Z.91 Franson, bracht een emotionele getuigenis in naam van de bemanning. “Ik herinner me nog zijn comeback in de visserij. Kon hij nu nog maar een comeback maken”, klonk het.

“Geen job was Jona teveel aan boord. We hebben avonturen beleefd en levensgevaarlijke toestanden. Jona hield het hoofd altijd koel en met een lach trotseerde hij de golven. Hij stond altijd klaar om een ander te helpen, hij was altijd in voor een grap of een grol.”

Altijd in mijn hart

Ook zus Davida liet een tekst voorlezen: “Ons verhaal is er een van een lach en een traan, maar dat waren meestal tranen van het lachen. Ik zal je altijd in mijn hart dragen. Zorg goed voor elkaar daarboven.”

De bekende zanger Filip D’haeze kwam ‘Angels’, een cover van Robbie Williams, zingen. Zijn kinderen staken kaarsen aan rond de kist van hun overleden papa. Op het doodsprentje komen de vier kinderen van Jona aan het woord: “Papa, welke ster ben jij? Er zijn er zoveel…”

“Je bent zeker die ster die het meeste glimt, die heen en weer gaat, die het meeste flikkert. Diegene die flikkert en ons nog een knipoogje geeft voor we slapen gaan. Blijf alstublieft voor altijd op ons schijnen, want wij gaan je zo missen. Love You! Jona’s assen zullen later in familiekring uitgestrooid worden op zee.”