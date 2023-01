Heulenaar José Balcaen (85) overleden: de man die meer dan 1 miljoen kilometer fietste

In wzc Ter Melle in Heule is José Balcaen uit de Emiel Hullebroecklaan in Heule op 10 januari op 85-jarige leeftijd overleden. De gepensioneerde buschauffeur was bekend voor zijn fietsexploten. Hij had meer dan 1,1 miljoen kilometer op de fietsteller of bijna 30 keer rond de aardbol. Sinds anderhalf jaar verbleef hij in het woon-zorgcentrum.

José Balcaen is op 24 december 1937 in Kortrijk geboren, waar hij op de Pottelberg opgroeide. Hij was getrouwd met Christine Basyn en woonde sinds 55 jaar in Heule. Hij heeft 40 jaar voor De Lijn gewerkt en kreeg de Gouden Palmen in de Kroonorde. Zijn enige zoon Claude – die ook buschauffeur was – is in 2015 op 49-jarige leeftijd overleden, een zware klap voor José en zijn echtgenote. Hij had twee kleinkinderen.

Twee keer de Tour…

José was meer dan een fervent fietser. De fietsmicrobe kreeg hij al als kind toen hij met zijn tante van Kortrijk naar Oostende reed. Hij mocht niet koersen van thuis en pas op zijn 21ste kreeg hij een koersfiets. Hij werd dan wielertoerist. Hij werd drie keer clubkampioen bij de Groeningespurters en was ook lid van de Streuvelsvrienden in Heule en SVT Waregem. Vier keer werd hij Belgisch kampioen bij de Buurtspoorwegen. Als wielertoerist reed hij onder meer zeven keer de Waalse Pijl en twee keer de Ronde van Vlaanderen, maar vooral twee keer de Tour de France voor ‘randonneurs’, in 1975 op zijn eentje, in 1978 samen met Waregemnaar Lucien Mores (+2000). Hij kreeg toen een gele trui van De Weekbode/Krant van West-Vlaanderen en werd in Heule met de fanfare gehuldigd.

Nominatie Krak

Al van zijn zestiende hield hij zijn aantal fietskilometers nauwkeurig bij in schriften, ook per dag. Hij zat veelal tot 500 km per week op de fiets. Zo had hij in 2010 zo’n 30.000 fietskilometers of gemiddeld 82 per dag, winter, zomer, in weer en wind. Sneeuwde het te veel, dan ging hij joggen. Ooit had hij een fiets van Andrei Tchmil maar werd die domweg gestolen… In 2009 bereikte hij de kaap van 1 miljoen kilometer. Hij werd dan ook genomineerd voor Krak van Kortrijk. In totaal moet hij op twee wielen een 30-tal keer rond de aarde gereden hebben… De voorbije jaren deed hij het wat kalmer aan, maar hij bleef toch fietsen tot voor de uitbraak van corona. Om wat tot rust te komen, ging hij met zijn vrouw ook graag kaarten in ’t Leeuwke in Wevelgem. (NOM-Begr. Debonné/Sereni)