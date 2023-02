Harelbeekse Rosa Naesens, echtgenote van Leo Tindemans, overleden op 96-jarige leeftijd

Rosa Naesens, echtgenote van oud-premier Leo Tindemans, is vorige zondag op 96-jarige leeftijd in een woon-zorgcentrum in Mortsel overleden. Zij is geboren en getogen in Harelbeke als dochter van een vlashandelaar. Leo Tindemans – premier van 1974 tot 1978 – is in 2014 overleden. De CVP-politicus blijft ook bekend als de man die het meest aantal stemmen kreeg in de Belgische geschiedenis: bij de Europese verkiezingen van 1979 kreeg hij bijna 1 miljoen stemmen.

In tegenstelling tot Celie Verbeke, de echtgenote van wijlen Jean-Luc Dehaene, kwam Rosa Tindemans destijds als first lady zelden naar buiten. Ze is ook nooit tuk geweest op interviews. Voor de Krant van West-Vlaanderen maakte ze destijds een uitzondering. Ze was dan ook West-Vlaamse. Ze woonde wel in het Antwerpse Edegem – waar Leo Tindemans ook burgemeester geweest is – maar verbleef vaak in het tweede verblijf van de familie in Nieuwpoort.

Familie in de streek

Rosa Naesens is in Harelbeke geboren als derde van de zeven kinderen in het gezin van René Naesens en Julia Bevernage. Haar ouderlijk huis was op Overleie in de Stedestraat, haar vader was vlashandelaar. Hij is al in 1944 plotseling, zonder ooit ziek te zijn geweest, overleden. Ze heeft nog altijd veel familie in de streek. Haar oudste broer pater Jules Naesens werkte meer dan 50 jaar als missionaris-scheutist in Congo en is in 2009 overleden.

Grootmoeder van twaalf kleinkinderen

Rosa Naesens volgde middelbaar onderwijs in Eeklo en in het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw-ter-Engelen (’t Fort) in Kortrijk. Ze trok naar de handelshogeschool in Antwerpen en daarna naar de KULeuven waar zij afstudeerde als licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen. Vóór haar huwelijk heeft zij twee jaar in de Congolese hoofdstad Kinshasa les gegeven en nadien in Oudenaarde en Tielt. Na haar huwelijk in 1960 werd ze vooral moeder van vier kinderen en daarna voltijds grootmoeder van twaalf kleinkinderen. Ze had intussen één achterkleinkind.

De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 3 maart om 11.00 uur in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbasiliek in Edegem.

(NOM)