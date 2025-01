Gynaecoloog en beeldend kunstenaar Walter Gryspeerdt (86) uit Poperinge is overleden

Op woensdag 15 januari overleed gynaecoloog en beeldend kunstenaar Walter Gryspeerdt. Hij werd geboren in Poperinge op 8 mei 1938, en overleed er ook. Gryspeerdt was zeer gekend als gynaecoloog. Hij had zijn thuispraktijk in de Ieperstraat, maar werkte vooral in het Poperingse Mariaziekenhuis langs de Oostlaan, waar hij duizenden jonge Poperingenaartjes op de wereld zette.

Walter Gryspeerdt was getrouwd met Annie Dejonghe. Ze hadden twee kinderen: Stefaan, getrouwd met Veerle Mertens; en Els, getrouwd met Wim Debruyne. Walter was de opa van Evelien en Xavier, Benoit, Rachelle, Delfien en Nicholas, Justine en Maxime, Birgit en Thijs, Suze, Lou, Arne en Lori.

Kunstenaar

Walter Gryspeerdt was ook een getalenteerd beeldend kunstenaar. In het Mariaziekenhuis hingen vele tientallen van zijn schilderijen, en stonden vele van zijn (houten) beelden. In 1998 zorgde hij voor de houten beelden voor het kunstwerk ‘Van Icaros tot Frimout’, dat staat op de rotonde bij de Aldi, op het kruispunt van de Ring met de Casselstraat. Het was een eerbetoon aan de eerste Belgische astronaut, Poperingenaar Dirk Frimout. In 2019 werd het kunstwerk onder handen genomen: de houten sculpturen aan de metalen panelen bleken niet langer weersbestendig. Ze kregen een bronslaag op het hout.