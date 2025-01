Guido Bekaert (76), gewezen directeur van de vrije basisschool in Dadizele, is overleden

Thuis in Dadizele is Guido Bekaert (76) zondag overleden. Hij had in ‘Daisel’ heel veel verdiensten. Zo was Guido ere-voorzitter van de koninklijke fanfare, Ridder Jans Zonen en directeur van vrije basisschool ’t Brugske met vestigingen op de Plaats en in de Ledegemstraat. Hij was in 1971 stichter en dertig jaar dirigent van jeugdorkest Die Brugh.

Guido was in 1971 ook medestichter en dertig jaar lang dirigent van het koninklijk zangkoor Cantabile. Hij was bestuurslid van Tuinhier Dadizele, gewezen bestuurslid van het Davidsfonds Dadizele en ere-ondervoorzitter van de Gezinsbond Dadizele.

Hij groeide op in een kroostrijk gezin als negende van maar liefst elf kinderen waarvan negen jongens en twee meisjes. Iedereen volgde muziekschool. In 1959 werd Guido lid van de fanfare. Hij speelde trompet.

Leerkracht en directeur

Eenentwintig jaar lang was hij leerkracht van het tweede leerjaar, vanaf september 1989 werd hij directeur. Daarbij volgde Guido tot twee keer toe een broer van hem op. Zijn onderwijzersopleiding genoot hij in de normaalschool in Torhout.

Op 1 september 1989 werd hij directeur toen zijn broer Walther, die negen jaar eerder Remi Sioen opvolgde, met pensioen ging. “Het was eigenlijk nooit mijn bedoeling om directeur te worden”, aldus Guido destijds in KW. “Maar ik werd gevraagd die uitdaging aan te nemen. Ik herinner mij nog best die eerste dag als schoolhoofd. De hele dag liep ik verloren. Mijn grootste hartzeer was dat ik uit mijn klas moest gaan. Naast het directeurschap moest ik ook nog acht lestijden invullen. Ik werd taakleraar en volgde de muzikale opvoeding op in enkele klassen.”

Eind juni 2003 ging Guido op pensioen. Hij werd geboren in Dadizele op 11 september 1947.

Echtgenoot en papa

Guido was de echtgenoot van Linda Lauwers en vader van vier kinderen Roald, Heinrich, Ruben en Gwendolien. Er zijn daarnaast zeven kleinkinderen.

(ED)