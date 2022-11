Gouden Schoenwinnaar Roland Storme overleden

Roland Storme is overleden in het woonzorgcentrum Hof Demeersseman in Ichtegem. Hij werd geboren in Ardooie en is 88 jaar geworden. In 1958 won hij nog de Gouden Schoen.

Roland was in zijn jeugd een meer dan begenadigd voetballer. Als 17-jarige stond hij in 1951 voor het eerst aan de aftrap van KFC Roeselare, dat toen in vierde klasse speelde. In 1954 werd voor hem door La Gantoise, nu bekend als AA Gent, het in die tijd enorme bedrag van 800.000 frank (20.000 euro) neergeteld. Het was in dat jaar het op een na hoogste transferbedrag in België. En dat voor een libero. 1958 was een boerenjaar voor Storme. Hij won toen, als eerste West-Vlaming ooit, de Gouden Schoen. Storme verzamelde in de periode 1958-1962 vijftien selecties en tien caps voor de Rode Duivels. “Ik heb een imposante gestalte en was in mijn gloriejaren een goede verdediger”, vertelde Roland daar vorig jaar nog over in deze krant.

“AA Gent is de club die mij nog altijd het meeste na aan het hart ligt. In 1960 verhuisde ik van AA Gent naar Club Brugge. Ook daar slaagde ik erin om een vaste waarde te worden in een ploeg die bestond uit bekende namen zoals Fernand Boone, Fernand Goyvaerts en Urbain Lambert. Ik bleef tot 1964 bij Club Brugge en besloot terug te keren naar de club van mijn hart, AA Gent. Daar werd ik opnieuw een vaste waarde en speelde er nog één seizoen. Uiteindelijk speelde ik 251 wedstrijden in eerste klasse en scoorde vijf doelpunten.”

Vertegenwoordiger in vogelzaad

In 1965 stopte Roland Storme op 31-jarige leeftijd met voetballen op het hoogste niveau en werd trainer bij Wervik, Eeklo, Club Roeselare en Doornik. Hij was ook vertegenwoordiger in vogelzaad en kolen en begon later kolenzaak Tomar in de haven van Brugge. Roland was de weduwnaar van Lydia Maertens (+ 1975) en de echtgenoot van Catharina Geerinckx. Hij is de vader van Eveline Storme, Annelies Storme en Frederik Schollier, Tom Storme en Annemie Vandaele, Katrien (+) Storme en Hans (+) Lefèvre, Sam Storme en Vicky Debaets. Zijn klein- en achterkleinkinderen delen in het verdriet. De uitvaartdienst is in intieme kring. (Rouwleiding Koekelare/BC)