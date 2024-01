Godelieve Voet en Karlos Callens waren lang niet de enigen: 13.369 West-Vlamingen overleden in 2023

In totaal zijn er vorig jaar 13.369 West-Vlamingen overleden. Dat zijn er 571 minder dan in 2022 en het laagste aantal sinds de uitbraak van het coronavirus in 2020. Maar het zijn er wel nog altijd 443 meer dan voor de uitbraak in 2019. Dat blijkt uit de wekelijkse sterftecijfers van het Belgische statistiekbureau Stabel.

Het afgelopen jaar moesten we afscheid nemen van 13.369 West-Vlamingen, zoals Godelieve Voet, de oudste West-Vlaminge of Karlos Callens, de burgemeester van Ardooie. Het gaat om minder mensen dan in 2022, maar het ligt nog altijd stukken hoger dan in 2019, voor het coronavirus uitbrak. Logischerwijze gaat het vooral om oudere mensen, die om het leven kwamen. 47 procent van alle overledenen waren ouder dan 85 jaar. Alleen in de provincie Vlaams-Brabant lag met 48,67 procent de verhouding van overleden 85-plussers nog hoger dan bij ons.

Het aantal overlijdens bij de jongere leeftijdscategorieën ligt uiteraard pakken lager. In 2023 moesten we afscheid nemen van 69 mensen jonger dan 24 jaar oud. Dat maakt dat die leeftijdscategorie het kleinste aandeel van 0,52 procent heeft tegenover de totale overlijdens. De overlijdens van mensen van 25 tot 44 jaar heeft met 1,65 procent op de totale sterftecijfers ook een laag aandeel.

Wintermaanden

De meeste personen kwamen te overlijden in de wintermaanden december, januari, februari en maart. Enkel het coronajaar 2020 vormt hierop een uitzondering. Januari staat met 1.368 overlijdens met stip op één. In februari zakt net zoals vorig jaar het aantal overlijdens dan even in om in maart weer toe te nemen. Normaal zakt ieder jaar het aantal overlijdens per maand tijdens de zomer en de lente onder de 1.000, maar vorig jaar blijft het sterftecijfer per maand voor het eerst iedere maand boven de 1.000 overlijdens.

In onze provincie stierven er het afgelopen jaar iets meer vrouwen (6.700) dan mannen. Maar met slechts 31 personen verschil kunnen we zeggen dat het om een klein onderscheid gaat.

(CJ/PS)