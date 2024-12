Ghislain Vanoutrive (75), medestichter FC Gullegem, is overleden

In het AZ Groeninge Kortrijk is Ghislain Vanoutrive (75) overleden. Hij was medestichter van huidige tweedeklasser FC Gullegem dat lang geleden in 2008 in vierde provinciale een nieuwe start nam nadat de fusie met SV Wevelgem City werd opgeblazen. Ghislain was er jarenlang penningmeester. Eerder was hij maar liefst achttien jaar bestuurslid van SK Gullegem.

“Omdat ik bezeten was van voetbal en SK Gullegem en dagelijks op het terrein te vinden was, vroeg toenmalig voorzitter André Vantomme zaliger me om in het bestuur te komen”, vertelde Ghislain destijds in KW. “Hij moest het me geen twee keer vragen. In die tijd was ik vooral actief als afgevaardigde van de juniores.”

Als voetballer was Ghislain Vanoutrive geen groot licht. “Zoals zoveel heb ik het ook geprobeerd. Maar al snel was het duidelijk dat geen enkele club ooit geld voor mij zou neerleggen. Dat kreeg mijn vader ook in de gaten en hij gaf me de raad om de schoenen al vroeg aan de haak te hangen.”

Ghislain was ook buiten de club op de Poezelhoek actief. Zo was hij een tijdlang voorzitter van minivoetbalclub De Bietjes, die café ‘t Jaar 30 in Moorsele als clublokaal hadden.

Hij was ook voorzitter van supportersclub van Club Brugge, toen met café Gouden Bank als clublokaal. In 2022 lag hij mee aan de basis van eerste kerstmarkt van café ‘t Pleintje in de Koningin Fabiolastraat 72.

Ghislain werd geboren in Gullegem op 5 februari 1949. Hij was de zoon van wijlen Roger Vanoutrice en wijlen Marie-Louise Seynaeve. Er is nog een zus Ludwine.

Het afscheid gaat door in intieme kring.