Gewezen wielrenner Willy Deprez (90) uit Wervik overleden in wzc Het Pardoen

In woonzorgcentrum Het Pardoen in Wervik is Willy Deprez (90) gestorven. Hij is nog wielrenner geweest. Niet zonder succes. In 1951 won hij maar liefst elf koersen en won toen maar liefst drie dagen op rij. Willy had snelle spurtersbenen.

Op zijn zestiende reed hij in 1949 zijn eerste koers, namelijk een wedstrijd voor Wervikanen. De jonge Willy eindigde toen knap derde. Winnaar werd Alphons ‘Foentje’ Beeckaert. Zijn eerste officiële wedstrijd voor beginnelingen jonger dan 18 jaar reed Willy in het naburige Zandvoorde. Het werd helaas een debuut in mineur. Willy kwam ten val en brak zijn sleutelbeen.

Sterke generatie

Het volgend seizoen in 1950 legde hij zes keer beslag op de tweede plaats en behaalde nog talrijke andere ereplaatsen. 1951 werd een schitterend jaar voor Willy. De Tabaksstad telde toen enkele sterke renners. Zo won dat jaar Alphonse Beeckaert twintig koersen en Gilbert Depoorter zeven. In het boek Werviks Wieler Wel en Wee van Johan Feys en zijn vader Raymon zaliger staat te lezen dat er in 1951 in Wervik maar liefst zeventien renners actief waren.

Op zijn achttiende stond hij aan de start van Gent-Wevelgem voor de jeugd maar kwam zwaar ten val. Willy werd geraakt in de leverstreek en herstelde moeilijk. Telkens als hij een zware inspanning deed, moest hij braken. Op doktersadvies is hij dan maar gestopt met koersen.

Graag onder de mensen

Hij werd geboren in Wervik op 16 maart 1934 en was weduwnaar van Monica Vanhalewyn die overleed in 2015. Willy was de vader van twee dochters Christa en Linda. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Willy was graag onder de mensen. De duivensport was een nieuwe hobby geworden en hij woonde ook trouw de thuiswedstrijden van Eendracht Wervik bij. Enkele jaren geleden verhuisde Willy van zijn woning in de Speldenstraat naar Het Pardoen.