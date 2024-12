Gewezen voorzitter sportraad Wevelgem Luc Deloof (74) is overleden

In het AZ Groeninge Kortrijk is Luc Deloof (74) maandag gestorven. Hij was tien jaar voorzitter van de sportraad Wevelgem en is ook medewerker van De Weekbode geweest.

Luc werd geboren in Kortrijk op 18 mei 1950 en groeide op in Kuurne. Hij was de echtgenoot van Trees Dewaele en de vader van twee kinderen: Björn en Annelies. Er zijn daarnaast vier kleinkinderen.

Luc werkte onder meer als preventieadviseur voor het OCMW Kortrijk. Hij was lid van de beheerraad van woonzorgcentrum Sint-Camillus Wevelgem en IC Dien Roeselare, hogeschool voor verpleegkundigen.

Luc Deloof was twaalf jaar voorzitter van de sportraad Wevelgem en destijds medewerker van De Weekbode. Hij schreef toen over het bonte sportleven in Groot-Wevelgem en volgde onder meer basketbalclub Power Wevelgem in eerste nationale op de voet. Zijn passie voor het voetbal deelde hij met zijn zoon Björn, die in het eerste elftal van SV Wevelgem en later Racing Waregem speelde.