Gewezen vaandeldrager François Roels overleden

In woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge is op 1 januari François Roels (81) overleden.

Samen met zijn echtgenote was François Roels tot voor kort vaak aanwezig als vaandeldrager op tal van plechtigheden en een bekend gezicht bij veel vaderlandslievende verenigingen. Hij was ook bestuurslid van de Groepering Vaderlandse Verenigingen Diksmuide en de Strijdersbond Diksmuide en lid van de Nationale Vereniging van Miliciens en Beroepsmilitairen van België afdeling Brugge-Zeebrugge en van de Vaderlandslievende Vereniging ‘De Oostkust’ Brugge-Zeebrugge. François Roels droeg ook het ereteken Kruis van Milicien N.V.M.B.B. Hij was gehuwd met Roosje Declerck en papa van Marina en Brigitte en de pluspapa van Guy. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op woensdag 8 januari om 10.30 uur in de aula van Uitvaartcentrum Cornelis in Diksmuide.