Gewezen uitbater van supermarkt Noma Frans Dolfen (66) is overleden

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Frans Dolfen (66) overleden. Jarenlang was hij de gepassioneerde zaakvoerder van de supermarkt Noma in de dorpskom van Kruiseke, nabij Wervik. Samen met zijn echtgenote begon hij er in 1980 en stopte eind september 2017. Kruiseke verliest zo opnieuw een icoon.

Slager

Frans was afkomstig uit Diksmuide, Carine uit Adinkerke. In hun dorpswinkel vond je werkelijk alles. Een sterke troef van supermarkt Noma was de slagerij, met veel vers vlees. “We hebben altijd de beste kwaliteit willen aanbieden”, vertelde Frans destijds. “Door de jaren heen zijn de klanten bij manier van spreken familie geworden. Al die vele leuke momenten met de klanten vergeten we niet. Dorpswinkels verdwijnen en dat is een algemene maatschappelijke trend.”

‘Het is tijd om te genieten van ons welverdiend pensioen’, zo stond het in de aanloop naar hun afscheid te lezen aan de kassa. Helaas heeft Frans niet lang kunnen genieten van zijn welverdiend pensioen. Na een leven van veel en hard werken.

Frans was de vader van twee kinderen Steven en Lore. Steven trad als slager in de voetsporen van zijn vader. Eerst jarenlang in een slagerij in Brussel. Steven runt nu zijn eigen traiteurzaak Noma. Frans was de fiere opa van een pluskleindochter Yasna. Na hun pensioen gingen Frans en Carine vlakbij hun levenswerk wonen.

“Gepassioneerd, hardwerkend en warm persoon”

“We herinneren onze papa als een gepassioneerd, hardwerkend en warm persoon, niks was hem te veel gevraagd”, aldus Steven en Lore. “De winkel van onze ouders was een plaats waar veel mensen elkaar tegen het lijf liepen. Het was een sociaal element in het kleine Kruiseke. Hij genoot van de mensen die hem omringden. Er werd soms wat afgelachen achter ´den comptoir´. Samen met mama aan zijn zijde.”

“Jammer genoeg was ons, na zijn pensioen, niet veel tijd gegund. We zullen het samen zijn, de vele babbels, zijn zorgzaamheid, enthousiasme, strijdvaardigheid, adviezen, … missen. Indien mensen nog herinneringen en anekdotes hebben aan papa, dan mogen ze dit steeds neerschrijven in het online rouwregister op www.begrafenissenderveaux.be.” (EDB)