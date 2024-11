Gewezen schepen Dany Kerkhof (80), die liefst 36 jaar gemeenteraadslid was, overleden

Thuis in de Klytemolenstraat op de wijk Dourdan in Geluwe is gewezen schepen Dany Kerkhof (80) onverwacht overleden. Voor en na de gemeentefusies was hij maar liefst 36 jaar gemeenteraadslid. Onder burgemeester Albert Deconinck zaliger was hij zelfs twee jaar schepen van Cultuur en Sport. In die legislatuur van 1983-1989 werd dat schepenambt per twee jaar verdeeld met partijgenoten Gilbert Berten zaliger en Patrick Galle.

Nog voor de gemeentefusies was Dany al raadslid in Geluwe, van begin januari 1971 tot einde 1976. Daarna was hij in Wervik gemeenteraadslid tot en met begin maart 1987. Dany was nadien onder burgemeester Albert Deconinck zaliger zelfs twee jaar schepen van Cultuur en Sport. Van begin 1989 tot begin januari 2007 zetelde Dany als gemeenteraadslid. Hij werd tijdens een plechtigheid in het stadhuis gehuldigd als eregemeenteraadslid.

“Ik was destijds in Geluwe als 26-jarige het allerjongste gemeenteraadslid”, aldus Dany destijds in een interview met KW. “In de laatste legislatuur in het toen nog zelfstandige Geluwe van begin 1970 tot einde 1976 waren er maar twee partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd. De CVP (nu CD&V, red.) had toen elf zetels, de BSP (nu Vooruit, red.) twee. We namen aan de verkiezingen in 1970 deel met een volledige lijst. Ik stond op de tweede plaats. Jozef Demeyere was lijsttrekker. We werden beiden verkozen en stonden dus tegenover een heel ruime meerderheid.”

“Qua sfeer tijdens de gemeenteraad viel dat nog allemaal mee. Met twee socialisten konden we toch niets doen. Er was dikwijls meer te bereiken buiten de gemeenteraad. André Ghesquière was toen schepen van Openbare Werken. Hij had geen auto. Als ik ergens iets opving over een probleem in een straat, dan haalde ik hem thuis met mijn auto op en gingen we het samen ter plaatse bekijken. Die mentaliteit toen was heel anders dan nu. In de hele legislatuur deden we in die zes jaar na de gemeenteraad op vrijdagavond alle cafés aan. Er waren er toen veel meer dan nu.”

ABVV

Dany belandde in de politiek via de Jong Socialisten en de socialistische vakbond ABVV. “Ik zetelde toen ook in het federaal bestuur van de BSP, regio Ieper en was voorzitter van de plaatselijke afdeling”, vertelde hij in datzelfde interview. “In de gemeenteraad in Geluwe zetelden allemaal gewone mensen die allemaal goede voornemens hadden. Van arbeiders tot landbouwers. Geen ondernemers.”

“Burgemeester Leo Cardoen was eerder een gesloten iemand. Hij had zijn eigen gedacht. Het is niet op de gemeenteraad dat ik iets voor elkaar kreeg. Wel achter de schermen. Als ik hem een voorstel deed, dan luisterde hij wel. Leo Cardoen keek altijd naar de toppen van zijn tenen. (lacht) Niet recht in de ogen. Politiek waren er meningsverschillen. Logisch want we waren van een andere partij. Ik deed het redelijk goed met burgemeester Cardoen. Met allemaal eigenlijk. Met agressief te zijn of je eigen gedacht proberen door te duwen, bereik je niets. Het is beter diplomatisch te zijn.

De fusie met Wervik bleef niet zonder gevolgen. Zo ging het zwembad Ter Linde dicht. “De laatste legislatuur voor de fusies gooiden alle gemeenten met het geld”, vertelde Dany in KW. “Theoretisch was de sluiting van het zwembad te vermijden. Financieel was het niet meer haalbaar. We hebben in Wervik en Geluwe veel, maar anderzijds hebben we niets. Het is allemaal versnipperd. Ik stelde voor om van het zwembad Ter Linde een open zwembad te maken. Op die manier zouden we minder energiekosten hebben. Er was daar echter niemand voor te vinden.”

Sportcomplex

Er zijn nog altijd Geluwnaren die zoveel jaren later de fusie niet hebben verteerd. Dany had zijn eigen kijk op die samensmelting. “Geluwe bestaat niet meer, het is Wervik”, liet Dany noteren in KW. “Laat me duidelijk zijn : het is niet dat ik zo voor Wervik ben, maar ik ben realistisch. Ik ben destijds met Albert Deconinck en Rosa Martens mee geweest naar Deinze om daar het sportcentrum te bekijken. Ik was voorstander om tussen Wervik en Geluwe een nieuw sportcomplex te voorzien. Om de twee gemeenten naar mekaar te doen groeien. We bereikten daarover nooit een consensus. Er is nooit een plan geweest.”

“Na de fusies heerste er op de gemeenteraad een heel andere mentaliteit. De debatten duurder veel langer. Logisch ook met drie partijen in de oppositie : BSP, PVV en Volksunie. Die hoop raadsleden (van 13 naar 25, red.) was te groot. Het was iets heel anders. Er waren toen bij de CVP meer verkozenen uit Geluwe dan uit Wervik. Wat niet logisch was. De kiezers van de CVP uit Geluwe hebben nooit gestemd op burgemeester Norbert De Meerschman.”

Hij was zetelgarnierder in de zetelfabriek Confortluxe op de Menensesteenweg in Wervik, werkte dan in een maatwerkbedrijf in Rumbeke en trad daarna in dienst bij het ABVV Kortrijk. Dany werd geboren in Geluwe op 19 november 1944. Hij was weduwnaar van Arlette Leman, ze overleed in 2023. Er is een zoon Dimitri. Danny was vrijwilliger bij de socialistische mutualiteit Solidaris en is een tijdlang bode van het ABVV geweest.