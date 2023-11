Gewezen sasmeester Jérôme Vermeersch (101) is overleden

In woonzorgcentrum De Boomgaard in Langemark is Jérôme Vermeersch (101) gestorven. Hij woonde destijds in Woumen waar hij werd geboren. Als sasmeester had hij in de loop der jaren verschillende werkplekken. Van Boezinge en Lo tot in Bredene. Vijf maanden geleden overleed zijn echtgenote. Ze werd 99 jaar en woonde ook in De Boomgaard. Jérôme en Marie-Louise waren 72 jaar getrouwd.

Jérôme werd op 2 augustus 1922 geboren. Hij was enige zoon van Jules Vermeersch en Florida Strubbe. Na zijn lagere school werkte hij in twee verschillende garages, daarna schakelde hij over op een job bij ‘Bruggen en Wegen’, nu het Agentschap Wegen en Verkeer.

Via examens werd Jérôme eerste agent sasmeester bij ‘Bruggen en Waterwegen’, nu de Vlaamse Waterweg. Tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog fietste hij dagelijks naar zijn werk in Boezinge. In Brugge woonde hij vlakbij de sluizen. Jérôme pendelde toen ook naar Oostende om de grote schepen binnen te loodsen. Het was vaak heel veel uren kloppen. Het waren regelmatig werkdagen van 16 uur.

Op 2 mei 1951 stapten hij in Woumen in het huwelijksbootje met Marie-Louise Vanryckeghem. Ze baatte lang een kruidenierswinkel uit. Hij was een echte liefhebber van neerhofdieren. Er liepen in de tuin langs de Woumenweg veel konijnen, kippen, haantjes, eenden en parelhoenders. Jérôme kweekte kanaries, zebravinken, een Japanse nachtegaal, een blauwe indigo,

Andere hobby’s waren vissen, wielerwedstrijden volgen op televisie en reizen. Telkens koppelde hij zijn reizen aan een breed uitgesmeerd reisverslag en hij was ook een echte natuurliefhebber. Bewonderenswaardig was dat hij op 88-jarige leeftijd nog dagelijks 50 kilometer fietste.

Jérôme en Marie-Louise Vanryckeghem hadden vier kinderen: Rita, Claudine, wijlen Maria en wijlen Annette. Er zijn daarnaast vier kleinkinderen.

Een laatste groet kan in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper, donderdag en vrijdag van 15 uur tot 18.30 uur, zaterdag van 15 tot 17 uur. Het afscheid van Jérôme gaat door op maandag 4 december om 10 uur in de Sint-Andreaskerk in Woumen