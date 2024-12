Gewezen ondernemer Jacques Himpe (80) uit Kortrijk is overleden

In Kortrijk is Jacques Himpe (80) gestorven. Hij was de stichter en gewezen zaakvoerder van Inter-Tegel in de Drieslaan in Gullegem. Jacques had er de leiding van februari 1978 tot april 2007.

Hij was gewezen bestuurder van Inter-Carrelages (Gosselies), Techimex (Mechelen), Saillart (Leopoldsburg) en het moederbedrijf Inter-Ceram (Gullegem), een toonaangevende firma in de tegelindustrie, dat keramische vloer- en wandtegels aanbiedt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.

Jacques voetbalde destijds bij Stade Kortrijk en zetelde in de Raad van Bestuur van KV Kortrijk met toen onder meer voorzitter Guy Leleu, Xavier D’Hulst, Ignace Gheysens, Henri Ringoot en Frank Kerckhof

Jacques was weduwnaar van Mady Deltour en de partner van Martine Vandevijver. Hij was de vader van twee kinderen Lieve en Pieter.

Jacques werd geboren in Kortrijk op 21 januari 1944.

De afscheidsplechtigheid vond zaterdag plaats in de aula van het crematorium Uitzicht in Kortrijk.

(ED)