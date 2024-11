Gewezen landbouwer André Verdonck (101) uit Poperinge is overleden

In het woonzorgcentrum OLV-Gasthuis in de Ieperstraat in Poperinge overleed eeuweling André Verdonck (101). De gewezen landbouwer werd geboren op 29 maart 1923 in de ouderlijke boerderij in de Lenestraat in Poperinge en was de jongste van zes kinderen. Zijn twee broers en drie zussen zijn overleden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef André 26 maanden in Duitsland. Terug thuis leerde hij al snel Martha Lobeau kennen. In 1951 stapten ze in het huwelijksbootje. André was de vader van drie zonen: Marc, Jacques en Frans. Daarnaast zijn er twee kleinkinderen Kristof en Wim en vier achterkleinkinderen.

Na vele jaren hard werken op de boerderij, kwam de tijd om het wat rustiger aan te doen. Martha en André verhuisden naar de Deken De Bolaan. Ze genoten tijdens hun pensioen van daguitstappen, fietstochtjes en wandelingen. Dat laatste gebeurde eerst zonder, en wanneer het wat moeilijker werd, met de rollator.

Toen het thuis wat moeilijker begon te gaan, verhuisden ze naar het OLV-Gasthuis. Eind september 2022 moest André afscheid nemen van ‘zijn’ Martha.