Gewezen kleermaker André Decorte (96) uit Wervik overleden

In een woonzorgcentrum in Kortrijk is gewezen kleermaker André Decorte (96) uit Wervik gestorven. Hij begon lang geleden in de Ooievaarsstraat en verhuisde dan naar de Duivenstraat, vlakbij de hoek met het einde van de Nieuwstraat.

André was kleermaker van begin de jaren vijftig tot 2005. Hij werd geboren in Rekkem op 19 mei 1928. Hij was weduwnaar van Lucienne Decorte en vader van twee kinderen: Claudine en Marnik. Zijn dochter woont in Kortrijk, zijn zoon in Wervik. Er zijn daarnaast een kleindochter Amélie en twee achterkleinkinderen Cilou en Eduard